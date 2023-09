"Finalmente siamo riusciti a fare lo scherzo del secolo a Google Maps", la trovata è geniale

Google Maps è un'app utilissima, che ci indica la strada quando siamo in un paese che non conosciamo, oltre a indicarci la posizione di bar e ristoranti. Due tiktoker sono riusciti a fare uno scherzo geniale all'auto di Mountain View, che avevano in mente da tempo.

Dal momento che è presente di base su tutti i dispositivi Android e non si può disinstallare, Google Maps è il pane quotidiano per milioni di persone in tutto il mondo. Una delle funzioni più apprezzate dall'app è 'Street View', che permette di vedere dal proprio cellulare com'è fatta una strada, per essere proprio sicuri di non sbagliare. Praticamente ognuno di noi l'ha usato per vedere, al momento del passaggio dell'auto di Gogole, come si presentava la strada in cui abitiamo.

Per evitare problemi di violazione della privacy, da qualche anno i tecnici di Google censurano i volti di tutte le persone che si vedono nelle fotografie a 360°. In passato è successo che un uomo brasiliano venisse fotografato da Google Maps mentre entrava in un centro massaggi (di quelli che offrono anche e soprattutto servizi extra) e che i familiari lo vedessero qualche mese dopo, causando il divorzio dalla moglie. Al passaggio dell'auto di Google con la fotocamera speciale, c'è anche chi ha fatto il dito medio ed è stato presente per alcuni mesi sull'app in quella posizione. Qualcun altro è andato oltre ed ha fatto uno scherzo oggettivamente epico all'auto di Google Maps.

Lo scherzo del secolo a Google Maps riesce

Se il dito medio è la burla più facile del mondo da realizzare, c'è anche chi ha pensato a qualcosa di più complesso. Due tiktoker residenti a Herald Harbor, città costiera dello stato americano del Maryland, lo hanno fatto. In qualche modo, gli autori del video sono venuti a sapere che quel giorno a quell'ora esatta l'auto di Google Maps avrebbe girato nella strada di casa loro allo scopo di aggiornare la 'Street View'. E non si sono fatti trovare impreparati: uno dei due è steso a terra, apparentemente privo di sensi, mentre l'altro brandisce una zappa e un altro oggetto contundente. Quello che può sembrare l'epilogo tragico di una rissa tra vicini di casa in realtà è una messinscena. Che resterà a lungo su Google Maps:

Già, perché i due sono riusciti nel loro intento: guardando quella strada precisa dall'app si nota proprio un uomo in piedi con una zappa e un altro steso esanime sull'asfalto. Non sappiamo se i tecnici di Google Maps abbiano voluto lasciarlo così perché hanno apprezzato lo scherzo o per dimenticanza. Di sicuro avrebbero potuto usare l'effetto 'Blur' sui corpi dei due tizi, come hanno fatto per il viso dell'uomo in piedi. Vuoi vedere che sono stati allo scherzo e abbiano deciso di concedere qualche mese di gloria ai due burloni? Sì, perché per quanto epica l'immagine resisterà online per non più di un anno: Google aggiorna spesso la Street View e, soprattutto nei luoghi più affollati del pianeta, lo fa anche tre o quattro volte l'anno.

