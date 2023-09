Cartellone pubblicitario a Brindisi recita: "Benvenuti nella città della pace", ma sotto spunta un'aggiunta tragicomica

Brindisi, il cartellone pubblicitario presenta una scritta ambigua che è la descrizione bizzarra della città: ecco cosa recita

Brindisi è una città costiera situata nella regione della Puglia, nel sud dell'Italia, ed è famosa per il suo porto e la sua storia millenaria. Questa affascinante località offre una varietà di attrazioni che attingono alla sua ricca eredità culturale e alla bellezza naturale della zona. Una delle particolarità più iconiche qui è il Monumento al Marinaio d'Italia, noto anche come la Colonna Romana. Esso è situato sul lungomare ed è dedicato ai marinai italiani caduti durante la prima guerra mondiale. La vista panoramica dalla cima della colonna offre una magnifica prospettiva sulla città e sul mare.

Il Castello Svevo di Brindisi è un altro luogo storico da non perdere. Questa fortezza medievale si trova sulla costa ed è stato costruito dai Normanni nel XIII secolo. Oggi ospita mostre e eventi culturali ed è un luogo affascinante da esplorare. Di medievale c'è anche la Chiesa di Santa Maria del Casale: essa presenta affreschi ben conservati che narrano storie bibliche. Tale basilica è un esempio impressionante di architettura romanica e gotica ed è un luogo di grande interesse storico e artistico. La città vanta anche numerose spiagge dove i visitatori possono rilassarsi e godersi il sole. La sabbia dorata e le acque cristalline del Mar Ionio offrono l'opportunità di fare il bagno e praticare sport acquatici come il windsurf e il kite surf.

Il Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribezzo è un luogo ideale per coloro che sono interessati alla storia e all'archeologia. Il museo ospita una vasta collezione di reperti che risalgono all'epoca romana e greca, tra cui mosaici, sculture e oggetti antichi. Una delle esperienze più autentiche che Brindisi ha da offrire, poi, è la cucina locale. La città è famosa per i suoi piatti di pesce fresco, come il "riso, patate e cozze" e le "orecchiette alle cime di rapa". Non si può di certo dimenticare di accompagnare il pasto con un bicchiere di vino locale, come il Salice Salentino. Infine, la destinazione in questione è un punto di partenza ideale per esplorarne altre come Lecce, Alberobello e Ostuni, che sono facilmente raggiungibili in auto o in treno. Ma com'è descritta la località al suo ingresso (per errore)?

Brindisi, spunta un cartellone pubblicitario bizzarro: ecco come viene descritta la città per colpa di un'aggiunta

In conclusione, Brindisi è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali che vale la pena esplorare. Da appassionati di storia, amanti del mare o gourmet, c'è sempre qualcosa che cattura l'attenzione e fa innamorare di questa affascinante località pugliese. Fosse anche un cartello... Sì, perché in strada è sbucato - dove solitamente vengono scritti annunci pubblicitari, un avviso alquanto bizzarro, segnalato dal profilo Instagram @cristiano.militello.

Esso recita: "Brindisi città della pace". Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, forse per via di una mancanza di testo nella parte centrale, si legge subito dopo: "Dalle 13 alle 13:05". Evidentemente, la parte oscurata presentava un avviso. Una chiusura di una strada, per esempio. Fatto sta che l'effetto finale è comico e grottesco perché sembra a Brindisi regni la pace solo dalle 13 alle 13:05.

LEGGI ANCHE: Emilia-Romagna, vanno in pasticceria e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per due caffè e due dolcetti"