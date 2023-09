Papà lascia un bigliettino per le maestre nella merenda di sua figlia: "Adesso basta"

Un papà arrabbiato ha lasciato un bigliettino per le maestre nel box merenda di sua figlia. L'uomo si è detto stanco per l'atteggiamento delle insegnanti nei confronti della bambina ed ha lanciato un messaggio molto chiaro.

Questa settimana inizierà ufficialmente la scuola in Italia. Martedì 5 settembre, infatti, gli studenti della provincia di Bolzano saranno i primi nel nostro paese a sentire il suono della campanella. Lunedì 11 toccherà a quelli di Trento e Provincia e di tutto il Piemonte. A seguire, nel corso della prossima settimana, le lezioni ricominceranno in tutta Italia. Le ultime due regioni in ordine cronologico saranno Emilia-Romagna e Toscana, la cui ripresa scolastica è prevista per il 15 settembre.

Ricominceranno le lezioni e torneranno vecchie gioie e vecchi dolori. Già, perché se da una parte gli alunni rivedranno vecchi amici, faranno nuove amicizie e diventeranno più colti (si spera), dall'altra è pressoché certo che si riproporranno le vecchie polemiche con protagonisti genitori e insegnanti. Alcuni genitori si lamenteranno per i troppi compiti a casa dati ai loro figli, altri non troveranno giustificato un voto basso o un rimprovero. Un altro tema molto delicato è quello della merenda. Ci sono alcune maestre che criticano i genitori se il cibo portato a scuola dagli alunni è considerato poco salutare. Un papà ha lasciato un bigliettino molto significativo proprio contro un'insegnante che aveva criticato le sue scelte alimentari.

Papà lascia un bigliettino 'arrabbiato' alle maestre di sua figlia

Un papà inglese ha deciso di rispondere in maniera diretta alle maestre che criticavano spesso la scelta del cibo per sua figlia. L'uomo, che su TikTok è registrato come @teddyevascents, sostiene che le maestre spesso criticano con toni molto duri il contenuto delle scatole preparate dagli adulti, compresa quella di sua figlia. A loro avviso, infatti, i bambini quasi ogni giorno mangerebbero "cibo non sano". La reiterazione di questo commento lo avrebbe fatto "irritare molto". Non essendo felice di sentire questi commenti, il papà è 'passato all'azione'. All'interno delle scatole, infatti, ha lasciato un bigliettino. "Benvenuti nel box del pranzo di mia figlia! Sappiamo benissimo il contenuto di questo box e siamo felici che nostra figlia mangi quello che vuole!".

Come si può vedere, c'è anche dell'altro: il papà ha aggiunto una foto di sua figlia sull'etichetta, in modo che nessuno potesse fraintendere. Se la prima era a tratti ironica, la seconda comunicava una certa insofferenza per i commenti ricevuti sul cibo che l'uomo preparava a sua figlia. "Non toccate il box, maledetti ficcanaso impiccioni". Per quanto fossero oggettivamente forti, molti genitori hanno applaudito il papà per le sue parole contro le maestre della figlia. "Spesso le scuole confiscano gli snack dolci e poi servono torte al cioccolato di dubbia provenienza nelle loro mense". E ancora: "Meglio un bambino che mangia cibi non salutari che uno con il box pieno di verdura, che non tocca e rimane a digiuno".

