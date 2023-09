Scuola, alunna si toglie una scarpa e la lancia addosso all'insegnante: quello che succede dopo è ancora più sconvolgente

Scuola, un'alunna non ha esitato a compiere un gesto maleducatissimo togliendosi una scarpa e lanciandola addosso alla povera insegnante: la punizione ricevuta però è ben peggiore di un'espulsione!

Per quanto tutti coloro che non sono insegnanti pensino che avere a che fare con gli alunni a scuola quotidianamente sia un gioco da ragazzi e che, anzi, questa categoria di lavoratori è fortunata ad avere tre mesi di vacanza in estate (o poco meno), la verità è ben diversa. Ci vuole una pazienza infinita per essere giusti professori. I docenti tutti i giorni si alzano alla buon'ora, vanno a scuola e sanno che dovranno affrontare delle pesti più o meno grandi. E tutto questo per cosa? Per uno stipendio nella 'norma', in definitiva. Così, quando gli alunni si comportano male nei confronti dei maestri, bisognerebbe essere ancora più comprensivi ed empatici verso questi ultimi.

Ed ecco il caso odierno. Una studentessa ha ben pensato di lanciare una scarpa alla propria professoressa mentre era intenta a scrivere alla lavagna, scatenando il dibattito sul web. Sì, perché la scena è stata pubblicata in un video dall'utente di TikTok @goneviral23. Ovviamente, l'insegnante ha subito capito chi fosse l'artefice del comportamento altamente scorretto. Nonostante sia stata identificata, la colpevole ha negato per tutto il tempo di aver fatto un gesto simile. La docente allora ha chiesto: "Sei seria in questo momento? Come ti è venuto in mente di toglierti una scarpa e lanciarmela addosso?". Ma ecco com'è continuata la vicenda.

Scuola, si leva una scarpa e la lancia dietro la testa di un'insegnante: la punizione che riceve è esemplare

"Ma quella non è mia", ha continuato la studentessa indicando la scarpa tenuta dalla docente. Ovviamente, però, il fatto che non avesse una scarpa non le ha dato molta credibilità. Alla fine l'insegnante l'ha invitata più e più volte ad uscire dall'aula, ma l'allieva non ha voluto, dimostrando ancora una volta una certa irriverenza. "Bene, a questo punto devo proprio dirtelo: non sono tua madre e non intendo venire a scuola per giocare con i figli altrui", ha sbottato l'insegnante.

"Non so perché ti comporti in questo modo, ma io non permetterò questo nella mia classe. Non lo accetterò e adesso devi uscire. Mi stai facendo perdere tempo e io non intendo toglierlo al mio lavoro", ha continuato la docente prima che arrivasse la sicurezza a far uscire la ragazza dall'aula pur contro la sua volontà. Il web ovviamente ha presentato una certa indignazione per l'accaduto: non è un fatto normale che vengano lanciati oggetti contro un maestro o una maestra.

Tanti su TikTok hanno preso le difese dell'insegnante asserendo che si è perfino giustificata troppo con una ragazza che non lo meritava affatto: "Avrebbe dovuto essere cacciata via immediatamente". Qualcuno, infine, ha colto l'occasione per sottolineare il basso reddito degli insegnanti in relazione a tutto ciò che fanno.

