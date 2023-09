Roma, sulla saracinesca di una pizzeria spunta un cartello di ferie infamissimo: "Ci vediamo a settembre, per adesso..."

Roma, una pizzeria chiude per ferie e lo fa in maniera alquanto irriverente: ecco cosa si legge sul cartello lasciato dal suo gestore

Roma è una città meravigliosa sotto tanti punti di vista. In primis esplorarla è sempre una gioia per gli occhi, vista la quantità di monumenti che vi si trovano, dal Colosseo (che non stanca mai) ai Fori Imperiali, passando per Piazza Navona, il Vaticano e la Fontana di Trevi dove lanciare una monetina che porti fortuna. Oltre a ciò, la capitale d'Italia offre attrazioni di genere culinario non da poco conto: la cucina del posto è una delle migliori della nostra nazione. Soprattutto per ciò che concerne i primi non c'è quasi nulla di meglio di una carbonara, una cacio e pepe, una gricia o un'amatriciana, ovviamente stra-condite e gustate in ottima compagnia.

Anche la carne e le interiora animali sono alimenti tipici della zona, soprattutto ai Castelli, una zona non proprio centrale che offre però cibi d'eccezione (tra i quali spicca indubbiamente la porchetta di Ariccia) e vini prelibati. Un altro alimento amato da romani e turisti - del quale tuttavia si parla spesso troppo poco, è la pizzetta al taglio, di quelle che possono essere gustate in rosticceria, per intenderci. Quest'ultima non ha nulla da invidiare a quella napoletana. Ovviamente, anche a Roma non mancano però le pizzerie che si occupano di fornire ai propri clienti la classica pizza tonda o la pinsa (un'altra specialità capitolina). Una di queste pizzerie ha chiuso per ferie... In modo bizzarro!

Roma, sulla saracinesca della pizzeria compare un cartello di ferie cattivissimo: cosa toccherà fare ai clienti mentre i proprietari sono in vacanza

Dopo un anno di duro lavoro chiunque merita delle ferie. Esse sono dei giorni di vacanza necessari a ricaricarsi. Che si scelga di trascorrere questo tempo al mare, in montagna, in Italia, all'estero o nella comodità della propria abitazione, tutti ne hanno diritto, anche coloro i quali svolgono lavori importantissimi per la comunità (come i medici, ad esempio). Lo stesso si può dire anche per alcuni pizzaioli romani che hanno affisso un cartello davanti al proprio locale davvero irriverente.

All'interno dello stesso - pubblicato dalla sempre attenta pagina Instagram @theromanpost, si può leggere: "Chiuso per risanamento mentale dal 13 agosto al 4 settembre". Fin qui non c'è nulla di male (anche se già si comprende il tono ironico). In effetti le ferie sono proprio questo: un risanamento mentale. Le parole successive, tuttavia, sono ancora più comiche e, per certi versi, infami. "Ci vediamo a settembre. Per adesso digiunate", ecco l'aggiunta. L'invito per i clienti, insomma, è quello di preparare lo stomaco: a breve, dopo un periodo di 'magra', potranno tornare ad assaggiare tante prelibatezze.

