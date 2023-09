Andrea Delogu manda in delirio i fan: il costume di Spongebob lascia pochissimo all'immaginazione

Andrea Delogu è una delle presentatrici italiane over 40 più belle del panorama televisivo. L'artista è nata nel 1982 e porta benissimo i suoi 41 anni compiuti lo scorso maggio. Lo dimostra una foto in cui indossa un bikini a tema Spongebob, che non lascia molto all'immaginazione.

Una nuova stagione televisiva sta per iniziare. Tra le tante facce note della Rai, una delle più amate dal pubblico è Andrea Delogu. Nata a Cesena nel maggio del 1982, lo scorso anno ha festeggiato i 40 anni portando in tutta Italia il suo show teatrale "40 e sto". Molti la conoscono anche per i ruoli ricoperti come presentatrice sulla Rai: negli ultimi due anni ha condotto 'Tim Summer Hits' e lo scorso febbraio è stata tra le inviate del 'PrimaFestival' su Rai 1.

Della vita privata di Andrea Delogu, si conoscono solo le relazioni degli ultimi anni. Nel 2016, infatti, ha sposato Francesco Montanari, con cui aveva intrapreso una lunga relazione. Il matrimonio è durato meno di cinque anni: la coppia si è separata nel 2021. Nell'estate di due anni fa, la Delogu si è legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno. La relazione, nelle fasi iniziali, ha suscitato qualche dubbio per via della grande differenza tra i due: Bruno è nato nel 1998, la Delogu nel 1982. Nonostante ciò, l'artista e il modello ancora oggi stanno insieme e si autodefiniscono una coppia "molto affiatata".

Andrea Delogu fa impazzire i fan col costume di Spongebob

Andrea Delogu è dotata di un indiscutibile talento a 360°, ma una parte del suo successo è dovuta anche al suo aspetto esteriore. Nonostante non sia più giovanissima, la conduttrice Rai ha un fisico che fa invidia a molte ragazze. E a lei non dispiace metterlo in mostra, di tanto in tanto. Pochi giorni fa, per la gioia dei suoi fan di TikTok, la Delogu ha pubblicato un breve video allo specchio. Qui indossa solo un costume, con tanto di faccine di Spongebob, che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Come prevedibile, nei commenti è arrivata una pioggia di complimenti per la 41enne cesenate:

I commenti, in questo caso, sono superflui. La presentatrice, nonostante abbia da poco compiuto 41 anni, è più in forma che mai. Durante l'estate, Andrea Delogu è stata protagonista di una polemica social. Molte persone hanno l'hobby di insultare e criticare i vip sui social. Nel caso di 'Andrea la rossa', dopo aver pubblicato una foto in compagnia del fidanzato di 16 anni più giovane, diverse persone hanno fatto dell'ironia, chiedendole se fosse suo figlio. La presentatrice Rai ha definito "perversi" coloro che le facevano questa domanda in merito a Luigi Bruno: "Non oso immaginare le ricerche su quei siti lì...".

