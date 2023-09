Napoli, qualcuno incolla una scritta comica in Circumvesuviana: "Ci vorrebbe..."

Napoli, in Circumvesuviana appare una scritta decisamente comica: ecco cosa ha attaccato qualcuno al vagone del treno

La Circumvesuviana è una linea ferroviaria che collega Napoli a diverse località situate intorno al Vesuvio, una delle zone geografiche più iconiche e storiche dell'Italia. Questa rete ferroviaria è un elemento cruciale della mobilità nella regione campana e svolge un ruolo importante nella vita quotidiana dei residenti e nella fruizione turistica di questa affascinante parte del nostro Paese. Uno dei punti di partenza più noti di tale servizio è la stazione Napoli Centrale, situata nel cuore della città di Napoli. Da qui, il treno si inoltra verso est attraversando una serie di quartieri urbani densamente popolati prima di entrare nelle zone più verdi e panoramiche della regione.

Una delle prime fermate di interesse è Portici, dove è possibile visitare il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che ospita una vasta collezione di locomotive e carrozze ferroviarie storiche. La Circumvesuviana prosegue poi attraverso le località di Ercolano e Torre del Greco, entrambe conosciute per la loro storia legata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ercolano è famosa per i suoi scavi archeologici, che offrono un'opportunità unica di vedere una città romana antica conservata dalle ceneri vulcaniche. Torre del Greco è rinomata per la lavorazione del corallo e delle perle, con un lungomare che offre vedute spettacolari sul golfo di Napoli.

Ma forse la fermata più celebre sulla linea Circumvesuviana è Pompei. La stazione di Pompei offre accesso ai famosi siti archeologici, dove è possibile esplorare le rovine dell'antica città romana sepolta sotto le ceneri del Vesuvio. Questo è uno dei luoghi storici più importanti al mondo e una tappa imperdibile per gli amanti della cultura. Dopo Pompei, la Circumvesuviana prosegue verso Sorrento, che rappresenta il capolinea occidentale della linea. La località in questione è una destinazione costiera rinomata per la sua bellezza panoramica, i suoi limoni e la produzione di limoncello. Dalla stazione della cittadina, è possibile raggiungere facilmente la costa amalfitana, con le sue incantevoli cittadine come Positano, Amalfi e Ravello. Eppure, non sempre il servizio offerto dalla linea ferroviaria è ottimale. A volte ci sono, come per altri treni in Italia, ritardi e disservizi.

Napoli, in un vagone della Circumvesuviana si legge un adesivo perfetto: ecco cosa c'è scritto

In generale, la Circumvesuviana rappresenta una porta d'accesso ai tesori storici, culturali e naturali della regione campana. È un mezzo di trasporto vitale per i residenti di Napoli e provincia, ma offre anche un'opportunità unica per i visitatori di esplorare alcune delle destinazioni più affascinanti d'Italia. La sua storia, la sua importanza e la bellezza dei luoghi che attraversa la rendono una parte essenziale dell'esperienza campana. Nonostante ciò, capita a volte che ci siano problemi su questa linea.

In particolare, corse soppresse e treni in ritardo rispetto all'orario segnalato sono i principali crucci di chi utilizza la Circumvesuviana. Proprio per tale ragione, qualcuno ha lasciato una scritta nel vagone di una delle linee in cui afferma, con tono chiaramente ironico: "Ci vorrebbe un miracolo". La segnalazione proviene dalla pagina Instagram @vesuvianastateofmind.

