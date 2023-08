Turchia, scoperta famiglia che cammina a quattro 'zampe': il motivo è preoccupante

In Turchia è stata 'scoperta' una famiglia i cui membri camminano ancora a carponi. Per quanto singolare, non è una buona notizia. Ecco cosa hanno dichiarato alcuni esperti al riguardo e perché il fenomeno è preoccupante.

Il 'rapporto' tra esseri umani e scimmie ha sempre affascinato gli studiosi. Per chi supporta la teoria dell'evoluzione, dire che "l'uomo discende dalle scimmie attuali" non è corretto. Quello che Darwin sosteneva è che l'essere umano ha molte sequenze genomiche in comune con scimpanzè e bonobo. Tuttavia l'antenato più recente in comune tra scimmie e umani sarebbe vissuto oltre 4 milioni di anni fa. Gli scienziati preferiscono dire che l'uomo non 'discende' dalla scimmia perché è una scimmia. In Turchia è stata 'scoperta' una famiglia che sembra essere rimasta bloccata nel passato.

Da ormai diverse migliaia di anni l'essere umano cammina solo sulle sue gambe. Alcune specie di scimmia, al contrario, camminano ancora a quattro zampe. Tuttavia, nel 2023, c'è ancora una famiglia intera, residente in Turchia, che non cammina come tutti noi, ma carponi. Il caso ha perfino catturato l'interesse della BBC, che ha prodotto il documentario intitolato "The family that walks on all fours", ovvero "La famiglia che cammina a quattro zampe". Si tratta di una scoperta che ha lasciato perplessi decine di scienziati, che si sono interrogati su come sia possibile un fenomeno così singolare.

Australia, la famiglia che cammina a quattro zampe

La scoperta è stata realizzata dal docente universitario di psicologia Nicholas Humphrey, della London School of Economics. Lo studioso ha rilasciato un'intervista agli autori del documentari specificando che in una famiglia composta da 18 persone residente in Turchia, sei di loro camminavano ancora a quattro zampe. "Non me lo sarei mai aspettato, nemmeno scatenando al massimo la mia fantasia da scienziato, che degli esseri umani moderni potessero tornare a uno stato animale. Di fatto, una delle cose che ci rende diversi dagli animali è il fatto di camminare su due gambe. Queste persone rappresentano un'anomalia in tal senso".

Il documentario non ha risparmiato definizioni forti per parlare della famiglia Ulas, residente in un angolo non specificao della Turchia rurale. Oltre ad essere stata definita "il collegamento mancante tra uomo e scimmia", di loro è stato detto che "non dovebbero esistere". Dalle analisi condotte dagli studiosi dell'Università di Liverppol sui corpi e i cervelli delle persone che camminano su quattro zampe, è stato scoperto che i bambini hanno "un cervelletto più piccolo del normale", ma anche le ossa dello scheletro ricordano "molto di più quelle di una scimmia" che quelle di un essere umano. Questa è la spiegazione più plausibile: in qualche modo, è come se non si fossero evoluti e la causa sarebbe una malattia genetica. Un dettaglio fondamentale è che questi soggetti non camminano con il pugno chiuso come gli scimpanzé, ma appoggiando il palmo della mano per terra.

