"Mangiamo foraggio e carcasse di animali: ecco perché", la strana dieta di una coppia

Una coppia ha condiviso con il resto del mondo la propria, singolarissima, dieta. Eric e Jess, infatti, mangiano carcasse di animali, piante selvatiche e foraggio. In un'intervista, i due hanno spiegato i motivi di questa scelta quasi unica al mondo.

Nel mondo ci sono poco più di 8 miliardi di persone. La World Bank ha stimato che circa 719 milioni di queste vivano in condizioni di assoluta povertà, ovvero guadagnando meno di 2.15 dollari (2 euro) al giorno. Anche nei paesi dove la vita costa meno, con 2€ non si può acquistare il cibo utile per avere un'alimentazione completa e bilanciata. L'altra cattiva notizia è che il numero di persone in povertà estrema era sceso nel 2019, ma il Covid, gli eventi climatici estremi e le guerre in corso hanno peggiorato la situazione, aumentandone il numero nel 2022.

Chi guadagna 2€ al giorno, spesso, è costretto a rovistare nell'immondizia o a cibarsi di quello che la natura gli fornisce, come piante selvatiche o piccoli animali. Una coppia ha deciso di spendere al massimo 50 dollari a settimana per acquistare cibo nei supermercati. Tutto il resto se lo procura da sé. In che modo? Mangiando foraggio, piante selvatiche e carcasse di animali. Questa è la scelta di vita di Eric Joseph Lewis, 41 anni e la sua fidanzata Jess Russell, di 26. L'uomo, in un'intervista, ha spiegato i motivi dietro questa scelta di vita molto singolare - e non c'entra solo la voglia di risparmiare in un periodo in cui l'inflazione è alle stelle.

La coppia che mangia quel che trova

"Mangio piante selvatiche tutti i giorni e faccio in modo che crescano vicino casa mia, oltre a coltivare verdura", ammette. Come se ciò non fosse già abbastanza inusuale, Eric Lewis, residente a Knoxville, aggiunge di cibarsi anche di animali morti, anche investiti dalle auto in corsa. "Mangio opossum, criceti e marmotte. Devi solo superare la paura e l'idea che siano animali morti. Per il resto, riconosci che hanno avuto una vita libera e lo rispetti". Eric non è disoccupato, ma lavora come insegnante di orticultura. "Al supemercato compro solo prodotti che mi piacciono molto, come lo yogurt al cocco, ma da qualche anno ho deciso di tagliare drasticamente la spesa mensile per il cibo".

Oggi coltiva frutta, verdura e noccole, ma non disdegna la caccia e la pesca. "Quando vado a pescare, cerco di catturare specie invasive come il pesce gatto, in modo da ridurne la popolazione e ridare equilibrio all'ecosistema. Quando non coltivo, vado in Florida per alcuni mesi. Qui cerco funghi e metto trappole per specie invasive come cinghiali selvatici e iguane, che poi mangio. Vado anche alla ricerca di cocco, avocado e funghi che crescono selvaticamente. Quando uccido un animale, mangio la carne ma non butto via nulla. La pelle mi può servire dentro casa, le ossa le uso per preparare un brodo oppure per dar da mangiare il mio cane". Una vita sui generis, non c'è che dire.

