Croazia, famiglia italiana in vacanza mostra lo scontrino: "Quanto abbiamo pagato per una cena al ristorante"

La Croazia è uno dei paesi mediterranei preferito dagli italiani per le vacanze estive. Una famiglia di cinque persone ha cenato presso un ristorante di Banjole ed ha mostrato lo scontrino: ecco quanto costa una cena.



Dal 1° gennaio 2023, un nuovo paese si è aggiunto alla lista di quelli che hanno l'Euro come moneta corrente. L'arrivo della Croazia nell'Eurozona era atteso da tempo e si è concretizzato nel 2023. Ciò significa che quella che si avvia alla conclusione è la prima estate croata con l'Euro. Com'è andata? Stando a Euronews, ci sono buone notizie e altre meno positive. Quella buona è che nel 2023, la Croazia ha registrato un +12% di arrivi rispetto all'anno precedente. Quella cattiva è che i prezzi sono aumentati sensibilmente per colpa dell'inflazione.

Fino alla fine di luglio 2023, in Croazia sono arrivati 9 milioni di turisti, +12% rispetto allo stesso periodo del 2022, oltre che un dato migliore rispetto al 2019, prima dell'arrivo del Covid. La cattiva notizia è che i rincari 'causati' dall'Euro (e soprattutto dall'inflazione) sono stimati tra il 5 e il 20% rispetto al periodo in cui era in vigore la Kuna. Non tutti i cittadini hanno beneficiato del cambio di valuta, almeno non nei primissimi mesi. Chi lavora o investe nel turismo, al contempo, non può lamentarsi dell'estate 2023. Tra i tanti europei che hanno visitato la Croazia quest'anno, c'è anche una famiglia italiana, che su Facebook ha condiviso la propria esperienza in un ristorante nel villaggio di Banjole.

Croazia, quanto costa una cena al ristorante a Banjole

Sul gruppo Facebook 'Vacanze in Croazia', una donna ha condiviso la foto dello scontrino e di alcuni dei piatti ordinati in un ristorante di Banjole. Ecco il post Facebook:

Come si può vedere, c'è una salsiccia con delle patate, un'insalata di mare e una zuppa di pomodoro. Ecco, più in dettaglio, lo scontrino pubblicato dalla donna:

Tra i piatti più cari, troviamo una bistecca all'istriana con zuppa di funghi, venduta a 20€. La zuppa di pomodoro costa 6€, una porzione di patate fritte 5€, verdure alla griglia 6€, insalata di mare con crudo 16€, spaghetti al pomodoro 11€. L'acqua da un litro costa 4€, la Coca Cola 4,50€, mentre la birra 5€. Chiudiamo con i dolci: i pancake alla Nutella vengono venduti a 6€, mentre una cheesecake a 7€. Curioso come venga fatta pagare anche la mayonese: 0,80€. Cinque persone hanno pagato 127,80€, dunque circa 25€ a testa. I prezzi non sono per niente bassi e sono quasi identici a quelli italiani, con alcune eccezioni: un piatto di spaghetti al pomodoro (per fortuna) non viene venduto a 11€ quasi in nessuna parte d'Italia.

