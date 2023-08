Pisa, un'insospettabile parcheggia nei posti auto riservati alle donne incinta: "Devi dirci qualcosa?"

A Marina di Pisa, qualcuno ha scattato una foto iconica. Una donna insospettabile ha lasciato la propria auto negli stalli che il supermercato riserva alle donne incinta. Tra tante, però, proprio lei non potrebbe (o non dovrebbe) esserlo.

Dove vanno i pisani al mare? Di certo non a Livorno. Scherzi a parte, anche la città della Torre Pendente ha il proprio quartiere marittimo, che si chiama molto banalmente Marina di Pisa. Fino alla fine del secolo scorso, le persone più anziane la chiamavano Boccadarno. Il motivo è presto spiegato. Fino ai primi anni del 1600, il territorio dove oggi sorge la Marina, praticamente non esisteva, essendo paludosa e insana. Anche i Medici hanno fatto cose buone (si scherza) e all'inizio del XVII secolo fecero spostare la foce dell'Arno verso nord.

Dopo questo cambiamento, venne eretta una costruzione esagonerale detta "il Fortino". Attorno ad essa, la gente dell'epoca costruì le prime case, talvolta semplici rifugi per pescatori. Queste rappresentano il nucleo originario di Marina di Pisa, che all'epoca si chiamava Paese di Boccadarno. Oggi è la località marina preferita dai pisani, soprattutto quando vogliono concedersi una giornata in spiaggia spostandosi di pochissimi chilometri dal centro. Il lungomare è la zona più apprezzata e d'estate viene chiuso al traffico. Oggi, però, a far parlare è una foto scattata nei pressi di un noto supermercato della frazione di Pisa.

Pisa, un'insospettabile parcheggia sul posto riservato alle donne incinta

Dal 2021, il cosiddetto 'parcheggio rosa' è regolato a livello nazionale dal Codice della Strada. Fino a tre anni fa, infatti, era una cortesia che alcuni comuni offrivano. Oggi le donne incinta o con figli fino a due anni hanno il diritto di richiederlo al proprio comune di residenza. Con il 'pass rosa' si semplifica la vita delle future e delle neo mamme. Alcuni supermercati offrono posti auto dedicati a loro come cortesia, un po' come i sediolini sugli autobus. A Marina di Pisa, tuttavia, a occuparlo è una donna che incinta proprio non potrebbe essere.

Come si chiede l'amministratore della pagina, la suora forse ha qualcosa da nascondere? Al di là delle battute, si tratta di una foto divertente, che tuttavia può avere diverse spiegazioni. La suora potrebbe non essere italiana e non aver capito il cartello, oppure non averci proprio fatto caso. Oppure si è fermata per acquistare un singolo prodotto e, non trovando un posto migliore, lo ha occupato per pochi minuti (chi è senza peccato scagli la prima pietra, è proprio il caso di dirlo). Di rado, nella storia, le suore sono rimaste incinta, ma il 99.9% di loro fa una vita casta e non contempla la possibilità di dare al mondo un figlio o una figlia.



