"Ho visitato una villa da 4 milioni abbandonata: ecco cosa c'era all'interno"

Un gruppo di esploratori ha visitato una villa dal valore commerciale di 4.5 milioni di dollari, con una veduta spettacolare sulla città. Ecco come si presentava dopo diversi anni di abbandono totale.

Nel mondo esistono centinaia di migliaia di case abbandonate. Alcune erano dimore molto umili, altre appartamenti di lusso. C'è chi riesce a riqualificarle, ma in certi casi i lavori da effettuare sono troppi e troppo costosi, per cui si preferisce investire i propri soldi altrove. Cosa fare davanti a una villa che, al momento della costruzione, valeva circa 4.5 milioni di dollari? Un gruppo di esploratori è riuscito ad entrarvi, documentando qualcosa di oggettivamente spettacolare e, al contempo, a tratti inquietante.

Come si può vedere, già l'ingresso della villa ha il suo perché. Per terra ci sono disegni complessi e la porta è oggettivamente bellissima. Chi l'ha creata è stato pagato profumatamente, essendo forse un pezzo unico, con decorazioni molto raffinate, rese ancora più preziose dal fatto che il materiale utilizzato è il vetro. Il salone è estremamente spazioso, sebbene quasi del tutto privo di mobili. Secondo l'autore del video, infatti, sono stati portati via, così come i tanti specchi che impreziosivano ulteriormente il salone principale, con vista sul lago. Ancora più clamoroso il fatto che ci fosse una stanza enorme con una piscina altrettanto grande, a sua volta con vista sul lago.

La villa abbandonata da 4.5 milioni di dollari

Interessantissimo anche lo scantinato: c'era una Jacuzzi, un cinema privato e una stanza con cassaforte, che tuttavia rimane chiusa e inaccessibile. Come si può vedere dal video, mobili e sedie sono stati portati via. Mentre sono state lasciate abbandonate alcune bottiglie di vino, molte delle quali mai aperte. Come sempre in questi casi, ci si interroga su cosa abbia spinto i proprietari ad abbandonare una villa del genere. Una tragedia improvvisa? Problemi economici? Al momento si può soltanto speculare, non essendovi certezze. Gli esploratori tengono per sé alcuni segreti, in primis su come siano riusciti ad entrare in un edificio del genere.

Più di un utente ha fatto notare che quando l'uomo mostra la veduta del lago, si vedono le siepi ordinate, come se fossero state appena tagliate. Inoltre si vede chiaramente come la casa sia pulita, segno che forse è stata abbandonata da poco o che qualcuno stia quantomeno evitando che sia vittima del degrado vero e proprio. C'è anche chi ipotizza che fosse la casa di un malvivente che ora è in galera e che non la rivedrà mai più. Le case abbandonate hanno un fascino enorme. Se quelle mura potessero parlare, ci spiegherebbero cosa è successo al proprietario (o ai proprietari) e cosa l'abbia spinto a lasciarla. Cause di forza maggiore o volontà propria? "Ah, saperlo!" (cit.).

