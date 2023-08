"Ho visitato una casa del 1800 abbandonata: guardate cosa ho trovato all'interno"

Come vivevano le persone nel 1800? Un tiktoker ha fatto una scoperta sensazionale: una casa abbandonata oltre duecento anni fa, con tantissimi oggetti ancora presenti in buono stato di conservazione. Oggetti che dicono molto sulla vita di chi ci ha preceduto su questo pianeta.

Nel 1800, la vita delle persone era molto diversa rispetto a quella di oggi. In primis, non esistevano moltissimi oggetti che oggi ci semplificano la vita. In primis, niente elettricità: in Italia, la prima centrale elettrica è stata costruita nel 1883 a Milano. Ovviamente non c'erano né i computer, né i telefoni, né tanto meno Internet: si comunicava tramite lettere spedite a mano. Per gli spostamenti, gli animali da soma venivano in soccorso: qualcuno andava in sella ai cavalli, altri godevano del lusso e della comodità della carrozza.

Non bisogna trascurare le condizioni igieniche e sanitarie del 1800: erano generalmente molto peggiori rispetto a oggi. Non esistevano veri e propri sistemi fognari moderni e l'accesso all'acqua potabile pulita era limitato. Ciò, inevitabilmente, contribuiva alla diffusione di malattie e virus di vario genere. Non a caso, l'aspettativa di vita media era parecchio inferiore rispetto a quella attuale. Per trascorrere il tempo libero in assenza di televisione o internet, le persone leggevano, assistevano al teatro dal vivo, ascoltavano concerti e partecipavano ad attività sociali.



Una casa del 1800 abbandonata: cosa c'è all'interno

Un tiktoker americano è riuscito a entrare in una casa abbandnata sul finire del 1800. A giudicare da alcuni oggetti, infatti, appare certo che sia stata abbandonata nella seconda metà del XIX secolo, dato che si trovano varie fotografie stampate. Per il resto, sparsi in casa ci sono bambole, giocattoli paercchio rudimentali, oltre a piatti, un pianoforte, libri e diverse riviste. Ecco il video che ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni ed ha raggiunto un numero altissimo di commenti positivi:

In molti si chiedono perché una casa del genere sia stata abbandonata. Chiaramente non è possibile stabilirlo con certezza, ma l'ipotesi più accreditata è che gli occupanti siano fuggiti per colpa di una guerra o, peggio ancora, che siano stati assassinati dentro casa. Il video è indubbiamente interessante e mostra un pezzo di vita di chi ci ha preceduto. Non è chiaro neppure perché mai nessuno abbia pensato di appropriarsi degli oggetti in questione o di avviare una ricerca per risalire ai proprietari. Alcune delle cose trovate in case potrebbero finire in un museo, per testimoniare com'era la vita circa duecento anni fa. Sicuramente era più semplice nel senso stretto del termine, ma l'aspettativa di vita era più breve e le guerre erano più frequenti. Il 1800 ha un certo fascino, ma siamo sicuri di volerci tornare indietro?

