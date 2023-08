Donna manda e-mail all'indirizzo del padre deceduto e riceve una risposta: cosa c'era scritto

Una donna ha inviato una e-mail all'indirizzo del padre deceduto da poco. Piuttosto a sorpresa, le è arrivata una risposta. Ecco chi l'ha scritta e cosa le ha detto.

Quando perdiamo un parente, la nostra vita cambia, soprattutto se si tratta di uno dei due genitori. Il lutto, forse, è meno doloroso quando la scomparsa arriva a un'età veneranda, non potendo chiedere molto di più alla vita. Alcuni genitori, però, se ne vanno ben prima di essere diventati anziani e quando succede la sofferenza è atroce. Una donna di nome Rax King, scrittrice americana, ha perso suo padre alcuni anni fa. L'uomo era prossimo alla pensione e sul suo posto di lavoro gli è stato fornito un indirizzo e-mail, l'unico che abbia mai avuto in vita sua.

Sua figlia Rax, un giorno, ha deciso di scrivergli una e-mail per dirgli quanto sentisse la sua mancanza e per chiedergli consigli su come andare avanti senza di lui. La donna ha proseguito per diverse settimane, mandando più di una e-mail, vedendo che venivano consegnate correttamente e che non le ritornava alcun messaggio di errore. Un giorno, in maniera del tutto inaspettata, la donna ha ricevuto una risposta da suo padre. Certo, è inquietante ricevere un segnale da una persona deceduta, ma il contenuto della mail ha fatto passare tutto in secondo piano.

La figlia scrive, il 'padre' risponde

Qualcuno, infatti, le ha scritto: "Ciao, sono sicuro che ti ricorderai di me. Voglio che tu sappia una cosa: non leggo mai queste mail, perché sono molto personali. Vedo che ne arrivano tante e capisco quanto ti manchi tuo padre. Voglio dirti solo una cosa: ti amava più di quanto possa immaginare. Quando vi vedevo scherzare, litigare, discutere insieme, capivo perfettamente che eravate fatti della stessa sostanza. So che questo mio ricordo non può rimpiazzare tuo padre. Però sappi che in pochi avevano una relazione così bella con il proprio genitore. Voglio solo rassicurarti che molte persone amavano vedervi insieme nella stessa misura in cui tu e lui vi amavate".

La donna non ha chiarito chi abbia scritto il messaggio in questione, ma è sicuramente una persona che lei e suo padre conoscevano bene. Il post ha fatto il botto di condivisioni su X (in precedenza Twitter) con oltre 60.000 likes, migliaia di retweet e altrettanti commenti di persone rimaste letteralmente in lacrime per questa storia di vita. Rax continuava a mandare e-mail a suo padre e di certo non si aspettava una risposta. Quando ha letto che qualcuno notava il flusso di messaggi ma non si è mai permesso di leggerli, ha capito che in fondo le persone buone in questo mondo esistono.

