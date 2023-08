Vede il padre senza barba per la prima volta nella sua vita, la reazione di questo bambino è comicità pura

Un bambino ha visto, per la prima volta da quando è nato, suo padre senza barba. Abituato ad osservarlo con una folta peluria sulla faccia, ha assunto un'espressione facciale irresistibile quando l'ha visto glabro.

Quando un bambino ha pochi mesi di vita, riesce a riconoscere un volto umano? La risposta è sì, sebbene ci siano alcune precisazioni da fare. Come sa bene chi ha avuto un figlio (o ha vissuto con un neonato), fin dai primi mesi di vita, gli esseri umani mostrano un interesse enorme per i volti umani e, con il tempo, diventano in grado di distinguere tra volti familiari e sconosciuti. Lo conferma uno studio scientifico condotto da Pascalis et al.: i bambini preferiscono i volti umani rispetto ad altri stimoli visivi.

Secondo i pediatri, "nei primi mesi di vita" i bambini iniziano a sviluppare le capacità utili a distinguere i tratti distintivi dei volti familiari, come ad esempio quelli dei genitori o delle persone che trascorrono più tempo con loro. Come fanno? In fase iniziale, si basano sulla forma degli occhi, quella della bocca e in generale i lineamenti del viso. Insomma, sono naturalmente attratti dai volti umani. D'altronde chi ha avuto a che fare con un neonato, ha notato come i loro occhi fissino per minuti interi i volti umani e talvolta ne rimangano ipnotizzati.

Il bambino vede per la prima volta il padre senza barba

La tiktoker Courtney Peterson ha riproposto un format già visto su Internet: la reazione di un bambino che vede suo padre con la barba tagliata per la prima volta nella sua vita. Proprio perché il piccolo ha pochi mesi di vita, era stato abituato a distinguere suo padre dalle altre persone 'grazie' alla sua barba folta. Non a caso, nei primi secondi del video, si vede l'infante giocare con i peli facciali del genitore, che sembrano piacergli tanto. Pochi secondi dopo, l'uomo ricompare con un asciugamani sul viso, che abbassa lentamente per mostrare il suo viso sbarbato. Come avrà reagito suo figlio?

Nei commenti, alcune persone sostengono che questa reazione comica è capitata anche a bambini più grandi di età. Un utente italiano scrive: "È successo anche a mia sorella, quando aveva tre anni, non riconobbe mio padre per due settimane". La madre è intervenuta nei commenti: "Lo ama ancora, ma è molto deluso dal fatto che abbia tagliato la barba", scherza. Un altro avverte ironicamente la donna: "La prossima volta, avvertilo". Il bambino, molto presto, rimuoverà completamente questo episodio dalla sua memoria. Di certo, quando sarà maggiormente senziente, riguarderà questo video con un sorriso, lo stesso che ha generato in tutte le persone che hanno guardato il video TikTok.

