"Ho fatto piangere una bambina sull'aereo, ma ho ragione io", il racconto di una passeggera

Una passeggera ha raccontato di un episodio capitato a bordo di un aereo. La donna, infatti, ha fatto letteralmente piangere una bambina, tuttavia crede di essere dalla parte della ragione.

I voli intercontinentali sono visti come un'esperienza affascinante, ma forse di affascinante c'è solo la prospettiva di visitare un posto lontanissimo da casa. Sicuramente l'esperienza di salire a bordo di un aereo più spazioso di quelli a cui siamo abituati, godersi i pasti compresi nel biglietto e - talvolta - le bevande illimitate è allettante, ma non mancano i risvolti negativi. Chi ne ha preso uno lo sa: passata la fase di decollo, inizia una lunga fase piatta, in cui non succede sostanzialmente nulla. Ecco perché molte persone cercano di rendere più sopportabile le cinque, sei, sette, otto oppure nove ore di volo.

Una scelta che molti compiono è quella di acquistare un posto lato finestrino, in modo da poter ammirare i colori del cielo che cambiano mentre si osserva il mondo dall'alto. Una passeggera ha raccontato la propria esperienza di volo su Reddit, social network che funziona in maniera simile ai vecchi forum. Moltissimi utenti, infatti, usano l'anonimato per raccontare esperienze di vita quotidiane. Tornando al racconto, inizia così: "Mi sono imbarcata sul volo di nove ore e, una volta entrata in aereo, mi sono avviata verso il mio posto lato finestrino. Qui ho trovato una bambina seduta, con il padre di fianco". Cosa potrebbe mai andare storto?

Una bambina occupa il suo posto, lei reagisce così

La passeggera ha "spiegato" la situazione al padre, dando per scontato che lui avrebbe fatto spostare la bambina, ma non è andata così. Il genitore, infatti, ha ribattuto che la figlia "era una bambina" e che la donna adulta (22 anni) avrebbe potuto occupare il sediolino lato corridoio. La ragazza, inizialmente, si è arresa ed ha rinunciato al suo posto. In attesa che l'aereo partisse, ha fatto presente ai suoi genitori quanto appena successo e il padre l'ha immediatamente chiamata per dirle di "pretendere il suo posto" dal momento che "aveva pagato un extra per averlo". A quel punto, la 22enne si è fatta coraggio ed ha affrontato di nuovo la bambina e suo padre, chiedendo con fermezza di potersi occupare il posto dell'aereo che le spettava.

"L'ho fatta piangere. Alla fine si è spostata al posto centrale, io sono seduta dove avrei dovuto e mi sono anche spostata leggermente per farle vedere il cielo. Suo padre ha fatto un paio di battute sulla mia insistenza, quindi chiedo a voi: la stro**a sono io o lui?". Come prevedibile, una percentuale altissima di utenti di Reddit le hanno dato ragione: "Lo stro**o è il padre della bambina: se ci teneva così tanto a farla sedere vicino al finestrino, avrebbe pagato l'extra come hai fatto tu". Un altro ha espresso posizioni simili: "È il tuo posto, l'hai pagato con i tuoi soldi e sembri anche una persona gentile. Secondo te, a parti invertite, il genitore avrebbe dato a te il posto finestrino e l'avrebbe tolto a sua figlia?".

