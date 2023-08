Modella cacciata dall'aeroporto: "Guardate come si è conciata per salire sull'aereo"

Una modella è stata letteralmente cacciata dall'aeroporto per colpa del suo abbigliamento. La ragazza ha provato a salire ugualmente sull'aereo, ma non c'è stato verso. Ecco dov'è successo e chi è la protagonista.

In molti luoghi pubblici, esiste il cosiddetto dress code: bisogna vestirsi in maniera appropriata per il posto in cui ci si trova. Una donna è stata allontanata da un ristorante per colpa di un tatuaggio ed è stata costretta a indossare un vestito che lo coprisse. L'aeroporto non è una spiaggia: nessuno è costretto a vestirsi in maniera elegante, ma non è accettabile recarvisi in costume. Una modella brasiliana, famosa per i contenuti vietati minori, è stata cacciata dall'aeroporto per colpa del suo outfit, giudicato indecente.

Il suo nome d'arte è Kine-chan e su Instagram ha oltre 600.000 follower. Poche ore fa, si è parlato molto di lei per il modo in cui si è presentata in un aeroporto brasiliano. Lei stessa ha raccontato l'accaduto sui suoi profili social: "Mi sono recata all'aeroporto Navegantes direttamente con il costume da cosplay di Rebecca ma lo staff non mi ha fatto imbarcare sul volo che dovevo prendere. Hanno detto che ero vestita in maniera indecente e che non sarei potuta salire sull'aereo vestita così. Ero diretta a un evento, sapevo che avrei potuto fare tardi e per questo sono arrivata già vestita".

La modella cacciata dall'aeroporto

Il dettaglio curioso della faccenda è che qualcuno ha fotografato la modella mentre discuteva con lo staff dell'aeroporto e mentre si allontanava a casa. Gli scatti sono finiti sul suo profilo Instagram. In una foto, si vede anche che indossa una giacchetta, che comunque non la copre molto. Alla fine dei giochi, infatti, la modella è stata costretta a tornare a casa. Lo staff le ha fatto sapere che si sarebbe potuta imbarcare, a patto che avrebbe indossato qualcosa che la coprisse di più. Lei stessa ha raccontato l'accaduto sui social, ma non è chiaro se sia riuscita a cambiarsi in tempo per poi tornare all'aeroporto e salire sull'aereo che l'avrebbe portata all'evento.

Proprio il fatto che ci siano foto che la mostrano intenta a discutere con lo staff dell'aeroporto ha sollevato più di un sospetto tra i suoi seguaci. "L'hai fatto per ricevere attenzione, era tutto premeditato. Avevi qualcuno con te che ha fotografato il tutto, in modo da poter fare la vittima e finire sui giornali di gossip. Sono cose già viste", è uno dei commenti contrari con più 'cuoricini'. Anche un'altra persona non è convinta della veridicità del racconto: "Volevi attenzione e l'hai ricevuta. Cosa ti aspettavi presentandosi all'aeroporto in costume? Sei senza vergogna". Per una persona che vive - letteralmente - dell'attenzione altrui, eventi simili sono l'assoluta normalità.

