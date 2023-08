"Da 20enne a 60enne in pochi minuti", la tintura non convince: commenti al vetriolo contro il parrucchiere (e la cliente)

Un video di una 'semplice' tintura da un parrucchiere su TikTok ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Gran parte dei commenti sono negativi: la cliente, secondo molti, appare invecchiata dopo l'intervento dell'hair stylist.

In Italia e nel mondo, esistono proprietari di attività commerciali che da perfetti sconosciuti sono diventati famosi anche e soprattutto grazie ai social. Tra pizzaioli, parrucchieri e perfino salumieri, l'Italia è piena di esempi simili. Se pensiamo ai parrucchieri italiani diventati famosi grazie a un uso sapiente dei social, uno dei più noti è Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Oggi il parrucchiere di Anzio ha cinque negozi sparsi per la penisola e talvolta compare in tv, come concorrenti di reality o come opinionista.

Quando si ha un grosso seguito sui social, è inevitabile ricevere critiche ed essere al centro di polemiche. Anche in Brasile esistono vari parrucchieri seguitissimi sui social, dove mostrano molti dei loro lavori. Tra i più noti c'è Nell Carmo, attualmente seguito da un milione di persone su TikTok. La maggior parte dei suoi video ha un numero altissimo di commenti positivi, ma non mancano tinture e messe in piega che non hanno convinto i suoi seguaci, così come tante persone che non lo seguono ma che sono intervenute per dire la propria. Nelle ultime settimane, è diventato virale in tutto il mondo il video di una ragazza che ha scelto una tintura color platino.

Il parrucchiere (e la cliente) travolti dalle critiche: "Invecchiata di 40 anni"

Il video dura circa tre minuti e mostra una ragazza, poco più che ventenne, che appena arrivata al salone ha i capelli castani, con le punte nere. La saggezza popolare ce lo insegna: quando una donna vuole cambiare vita, inizia dai capelli. La ragazza in questione si è rivolta al parrucchiere per una tintura bianco platino, ma dai commenti si percepisce una certa perplessità nei confronti di entrambi. Il risultato finale è questo:

"Da 20 a 60 anni nel giro di tre minuti" è il commento con più 'cuoricini' su TikTok. "È andata dal parrucchiere per un cambio look e l'hanno fatta entrare nella macchina del tempo", scrive un'altra seguace del parrucchiere. E ancora: "Quando avrò 65 anni, voglio essere come lei". C'è anche chi ammette: "Se l'avessi fatto io, me ne sarei pentita immediatamente". Qualcun altro è più democristiano: "Appare invecchiata, ma è comunque una bellissima ragazza". Insomma, i commenti contro il parrucchiere (e contro la cliente) non sono clementi. Non sappiamo se la ragazza abbia chiesto a Nell Carmo di andare "a ruota libera" o se lei volesse esattamente questo. Sta di fatto che il popolo del web non ha apprezzato molto questo cambio look così singolare.

Per chi volesse guardare il video integrale, della durata di tre minuti:

