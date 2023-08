Cagliari, compare un segnale stradale non adatto alle persone pacifiche: "Circolazione a..."

Cagliari, in strada spunta un cartello che le persone tranquille e pacifiche non sopporteranno: ecco cosa recita

Cagliari, una gemma situata sulla costa meridionale della Sardegna, incanta i visitatori con un mix irresistibile di storia millenaria, paesaggi mozzafiato e cultura vivace. Questa città affascinante offre un'ampia gamma di attrazioni che catturano l'immaginazione e offrono un'esperienza indimenticabile. Il cuore storico è il quartiere Castello, un meraviglioso labirinto di strade tortuose e piazze pittoresche. Qui sorge il maestoso castello, un'imponente fortezza che domina la località. Esplorare le stradine lastricate e le antiche mura di esso catapulterà indietro nel tempo, mentre i panorami spettacolari sulla città e sul mare offriranno una vista mozzafiato.

L'Anfiteatro Romano è un altro gioiello storico che svela la profonda eredità romana di Cagliari. Questo teatro antico, scavato nella roccia, rivive con l'immaginazione mentre si contemplano i resti dell'antica grandiosità e si riflette su spettacoli che una volta si svolgevano qui. Per chi cerca relax e sole, la Spiaggia del Poetto è una destinazione da sogno. Questa lunga striscia di sabbia dorata si estende per chilometri lungo la costa, offrendo spazio a sufficienza per prendere il sole, fare passeggiate sulla riva e godersi il mare cristallino. Inoltre, le numerose caffetterie e ristoranti lungo la riva offrono la possibilità di gustare prelibatezze locali con vista sull'acqua.

I sapori e i profumi del Mercato di San Benedetto rapiscono i sensi. Qui, i banchi di cibo abbondano con pesce appena pescato, formaggi locali, frutta fresca e molto altro ancora. È un'esperienza culinaria che consente di immergersi nella cultura gastronomica sarda. I panorami spettacolari sono un elemento fondamentale anche al Bastione di Saint Remy, un'affascinante struttura panoramica che offre viste incantevoli sulla città e sul mare. È un luogo ideale per una passeggiata romantica al tramonto o per scattare fotografie memorabili. L'Orto Botanico e il Museo Archeologico Nazionale, che ospita una vasta collezione di reperti archeologici concludono le principali bellezze della città. Eppure, nascosti spuntano anche angoletti esilaranti.

Cagliari, spunta un avviso strambo per gli automobilisti: ecco cosa recita

In ogni angolo di Cagliari si respira l'atmosfera unica di questa città incantevole. Le attrazioni storiche, le bellezze naturali e l'accogliente cultura locale si fondono per offrire un'esperienza che lascia un'impronta duratura nella memoria di chiunque la visiti. E poi emergono stranezze dietro l'angolo, anzi precisamente ai lati della strada, nel caso odierno (segnalato dalla pagina Instagram @ma.rea.146).

Nello specifico, un cartello stradale che dovrebbe indicare 'Circolazione a giorni alterni', ovvero possibilità di andarsene in giro a seconda delle targhe pari o dispari delle proprie auto, recita invece - andando contro ai più pacifisti: "Circolazione a torti alterni". Naturalmente è un segnale spassoso e divertente che di certo avrà fatto sorridere i turisti di questa splendida città della Sardegna.

