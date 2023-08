Ferie, sulla serranda del negozio spunta un cartello surreale: "Torno quando..."

Ferie, sulla saracinesca di un negozio compare un cartello comico (ma che - in effetti, non fa una piega): ecco cosa recita

Comunicare le ferie ai propri clienti è un passo importante per mantenere una relazione trasparente e professionale. Questo atto dimostra rispetto per loro, mantenendo aperta la comunicazione e riducendo la possibilità di malintesi. Nonostante potrebbe sembrare un dettaglio minore, un'adeguata comunicazione delle proprie vacanze può influenzare l'opinione che i clienti hanno del negozio. Di certo il periodo di chiusura va comunicato con un preavviso sufficiente. Questo darà alle persone il tempo necessario per organizzarsi o per pianificare eventuali necessità durante la propria assenza.

Essenziale anche scegliere il canale di comunicazione più adatto per informare i propri clienti. Potrebbe essere una email formale, un annuncio sul tuo sito web o un post sui social media aziendali. Basta scrivere un messaggio chiaro e professionale, evitando un linguaggio ambiguo o troppo informale. Ma soprattutto si devono capire le date esatte delle proprie ferie. Non è necessario entrare nei dettagli personali, ma fornire un breve motivo per la chiusura può aiutare i clienti a comprendere la situazione e a sentirsi più a proprio agio. Nel proprio messaggio, si potrebbero anche suggerire possibili alternative per far fronte alle loro esigenze durante il periodo di ferie.

In ogni caso, non esiste messaggio di ferie senza un ringraziamento finale. Quello, anche negli annunci più folli non manca proprio mai. Nemmeno nel cartello che vi si propone oggi, in effetti... Il problema, in questo caso, è nella parte antecedente che lascia abbastanza perplessi.

Ferie, spunta un cartello comico: ecco quando ha intenzione di tornare il commerciante

In generale, comunicare le ferie ai propri clienti è una pratica etica e professionale. Contribuisce alla costruzione di relazioni solide e durature, basate sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza. Proprio per questa ragione, un commerciante ha voluto spiegare che avrebbe chiuso il proprio esercizio per un certo periodo di tempo. Peccato solo che non abbia assolutamente specificato quale. Il cartello proviene dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie che è davvero sempre attentissima a segnalare gli avvisi più strani e divertenti proposti dai negozianti.

Il cartello spuntato davanti alla serranda recita: "Chiuso per ferie. Torno quando finito. Grazie". In realtà, le parole non fanno una piega (tranne per l'omissione del verbo avere dopo la parola 'quando'). Insomma, ognuno può scegliere per quanto tempo rimanere in vacanza. Resta anche vero che comunicare i dettagli delle proprie ferie significa esporre la propria attività commerciale ai ladri (qualora non si posseggano telecamere di sicurezza). Il punto è che così i clienti non si fidelizzeranno mai al negozio e si troveranno anche smarriti non sapendo se è aperto o chiuso. Voi che decisione avreste preso? Una surreale o più 'naturale'?

