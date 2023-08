Toscana, non solo Capalbio! "C'è un borgo ancora più affascinante e antico in Maremma": la testimonianza di due TikToker

Toscana, in Maremma esistono tanti bei borghi come Capalbio, ma uno su tutti è affascinantissimo e davvero antico: ecco come raggiungerlo secondo la testimonianza di due TikToker

La Toscana è famosa per i suoi borghi in Maremma. In particolare famosissimo è Pitigliano, conosciuto come "Piccola Gerusalemme" per la presenza di una comunità ebraica secolare. Ma ci sono anche Massa Marittima, Montemerano, Capalbio (pittoresco grazie ad una torre medievale e mura antiche), Pienza (non proprio in Maremma, ma comunque non lontano da essa), Orbetello e Castiglione della Pescaia (borgo marinaro con spiagge davvero meravigliose e un caratteristico centro storico). Ogni borgo nella Maremma ha il proprio fascino unico e offre una visione autentica della Toscana.

I due TikToker @borghitoscana lo sanno e si occupano proprio di raccontare le bellezze della terra in questione. In un video, ad esempio, raccontano di un borgo meraviglioso in Maremma. "Questa mattina ti portiamo in un luogo affascinante e antico. Siamo in Maremma a poca distanza dal borgo di Sovana (GR), inserito nel 2003 nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”, nel territorio di Sorano, che invece nel 2004 ha ottenuto la bandiera arancione del touring club", inizia così il filmato. Ma cosa c'è da vedere nel luogo dai due content creator indicato?

Toscana, "Ecco il Parco Archeologico Città del Tufo, a pochi minuti da Sovana": il luogo incantato descritto da due TikToker

"Siamo nell'area monumentale del Parco Archeologico Città del Tufo, che si trova a pochi minuti da Sovana. In quest'area sono presenti tre punti di grande interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico. Queste aree coprono una superficie di circa 60 ettari e includono la Necropoli Etrusca (Tomba di Ildebranda, Tomba del Tifone, Tomba dei demoni alati riportata alla luce solo nel 2004, tomba Pola) e gli insediamenti rupestri di San Roco e Vitozza", spiega una dei due TikToker, scendendo poi nel dettaglio.

"La necropoli si trova a circa un km dal borgo medievale di Sovana ed è una delle testimonianze più significative del parco. Oltre alle tombe, la necropoli è caratterizzata da numerose Vie Cave (antiche strade scavate nel tufo), rete viaria di epoca etrusca che collega vari insediamenti nell’area di Sovana (ma sono presenti anche a Sorano e Pitigliano). Tra le più belle e suggestive della zona ci sono il Cavone, la via Cava di Poggio Prisca e quella di San Sebastiano. Queste Vie Cave rappresentano un importante parco archeologico e offrono un'esperienza davvero indimenticabile ai visitatori", si conclude così il filmato.

In didascalia c'è un appunto per chi dovesse viaggiare con i bambini: "Noi lo abbiamo visitato con Niccolò, portandolo nello zaino. Alcuni passaggi nella Via Cava di San Sebastiano erano abbastanza umidi. Ma ci siamo stati per il ponte del 25 Aprile (quindi un po' di tempo è passato)". Di certo, in estate, l'umidità è più sostenibile. E voi? Andrete a visitare questo magico luogo?

