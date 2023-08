Albania, il premier posta un meme che paragona gli italiani agli albanesi nel 1991: commenti perplessi

L'Albania è probabilmente la nazione straniera più citata negli ultimi trenta giorni. Perché? Moltissimi europei (e italiani) la stanno preferendo all'Italia per le loro vacanze. Il premier Edi Rama, sul suo profilo Instagram, ha postato un meme che paragona gli italiani in vacanza nel 2023 agli albanesi che sbarcavano sulle coste italiane nel 1991.

Chiunque utilizzi i social quotidianamente avrà letto almeno una volta negli ultimi trenta giorni la parola 'Albania'. Il paese balcanico, infatti, sta vivendo quella che probabilmente è la sua migliore estate di sempre dal punto di vista delle presenze turistiche. Decine di migliaia di italiani, giovani e meno giovani, l'hanno scelta nel 2022 e nel 2023 per le loro vacanze estive, attratti da un luogo non ancora 'di massa', ma con spiagge bianche e mare pulito. Secondo i racconti di molti, nelle località marittime meno famose dell'Albania, si riesce ancora a pagare 10-15 euro per un ombrellone e due lettini.

Prezzi che in Italia, forse, esistevano quindici anni fa. Tantissimi altri italiani hanno fatto sapere che tutto è meno caro rispetto al nostro paese: da b&b al cibo, passando per i servizi. Molti mass meda l'hanno già ribattezzata "le Maldive d'Europa". Ma quanto durerà questo periodo di espansione turistica dell'Albania? Succederà come in altre località che, sfruttando la richiesta crescente, hanno alzato i prezzi e puntato sulla quantità a discapito della qualità? Staremo a vedere. Di certo, il 2023 sarà un anno da ricordare per la nazione balcanica.

Albania, il premier condivide un meme controverso

Il boom turistico della nazione non può non far felice il suo premier, Edi Rama. Rama era giovane nel 1991, quando (proprio l'8 agosto) avvenne il più grande sbarco di migranti albanesi sulle coste italiane della storia. Centinaia di loro, in prevalenza giovani, scapparono dal paese e della sua dittatura che durava da 40 anni. La nave mercantile Vlora fu letteralmente costretta da centinaia di giovani albanesi a salpare in direzione Bari. Qui, inizialmente, le autorità italiane non consentirono lo sbarco, ma molti occupanti si tuffarono e raggiunsero la terra ferma a nuoto. Nel 32esimo anniversario di quel giorno simbolico per l'Europa e per l'Albania, il premier Edi Rama ha condiviso questo meme:

Nella didascalia ha aggiunto: "E non avete visto ancora niente". Il politico ha bloccato i commenti dal suo profilo, ma il post ha dato tanto da parlare. Sui social, la foto è diventata virale e molti si chiedono se sia giusto paragonare uno sbarco di persone che fuggivano da una dittatura a orde di turisti italiani in cerca di relax e prezzi bassi. Altri sostengono che sia un semplice meme e che vada preso con ironia e leggerezza. Sicuramente l'estate 2023 ha sorriso all'Albania, ma come ci insegna la saggezza popolare, il cavallo vincente si vede sul lungo termine.

