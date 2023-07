"In Albania ai matrimoni hanno un'usanza stranissima", il racconto di una TikToker italiana è virale

Albania, ai matrimoni fanno qualcosa di davvero strano: ecco di che si tratta secondo la testimonianza di una TikToker italiana

L'Albania è un paese situato nella parte sud-orientale dell'Europa, sul lato occidentale della penisola balcanica. Questo affascinante paese offre una combinazione di storia millenaria, paesaggi mozzafiato, spiagge incontaminate e una cultura ricca di tradizioni. Tra le principali attrazioni c'è la capitale, Tirana, che offre una vivace scena culturale e una miscela unica di architettura, con edifici colorati e monumenti storici come la Moschea Et'hem Bey e la Torre dell'Orologio.

Altra città da visitare è sicuramente Berat, conosciuta anche come il "luogo delle mille finestre": è un'affascinante location situata su una collina e caratterizzata da case in stile ottomano e bizantino. Il Castello di Berat e le sue numerose chiese e moschee sono i punti di riferimento principali. C'è poi il patrimonio dell'UNESCO, Gjirokastër, celebre cittadina ricordata per le sue antiche case di pietra e il Castello di Gjirokastër, che offre una vista panoramica pazzesca. La località balneare per eccellenza rinomata per le sue spiagge e per le acque cristalline è Saranda.

Valona, il Lago di Ohrid, Butrint, Theth e Valbona, le Grotte di Postojna e Kruja sono altre attrazioni immancabili in un itinerario per l'Albania che resta una terra tutta da conoscere... Eppure vale la pena conoscere anche usi e costumi di questa terra. In ciò ci viene in aiuto una TikToker italiana.

Albania, usanze strane descritte da una TikToker: la più insolita riguarda i matrimoni

La TikToker Sara nota sul social cinese come @cactus_del_deserto, è stata in Albania e ha raccontato alcune stranezze usanze del posto. In primis una delle bevande più diffuse è il Dallen, una bibita tipica con acqua, yogurt e sale (dal sapore, pertanto discutibile). Una curiosità che l'ha affascinata è che in tanti parlano in italiano. Inoltre, il Paese è pieno di locali 'halal' che rispettano le regole della religione islamica. Sfortunatamente, l'acqua non è potabile, ma - per fortuna - il costo della vita è basso (con 1,50 euro si fa colazione al bar e con 5 un pasto completo pranzo/cena). In strada succede qualcosa di particolare, ma spettacolare: il palo del semaforo si illumina del colore del semaforo in quel momento (quindi rosso, giallo o verde).

Infine, un dettaglio a dir poco singolare riguarda le nozze. Sara infatti dice nel suo video: "Ai matrimoni il colore tipico è il rosso. La sposa si veste di bianco, sia chiaro, però le decorazioni sono in rosso e fanno grandi sfilate in strada con le macchine guidando con la mano appoggiata sul clacson". È un costume assolutamente singolare, non trovate? Qui in Italia è quasi d'obbligo non indossare il rosso perché come il bianco andrebbe

