Si rifiuta di portare il figlio gravemente ferito al pronto soccorso per un motivo assurdo: è il peggiore dei padri

Un padre non ha voluto portare il proprio figlio ferito al pronto soccorso per un motivo aberrante: ecco perché è davvero il peggior genitore della storia!

Il premio come peggior padre dell'anno va sicuramente a lui, un uomo che ha utilizzato di recente il noto social Reddit per raccontare come abbia litigato con sua moglie per colpa di un infortunio capitato al loro bambino. L'autore del post noto come u/throw_awayaccount60, ha dichiarato di non aver voluto portare suo figlio in ospedale dopo che si era ribaltato da un veicolo a quattro ruote. Il protagonista della storia ha raccontato di aver portato i suoi due eredi in vacanza per una settimana dalla sorella, mentre la moglie è rimasta a casa con le altre figlie.

Il problema è stato questo: tre giorni prima di rientrare, il figlio più piccolo ha provato a giocare con il quad dello zio e le cose sono andate male per lui. Quando il padre si è accorto di non sentire più il rumore del motore del veicolo è uscito subito di casa e ha sentito il figlio urlare dal dolore. In effetti, il mezzo era in parte sopra le sue gambe, impedendogli di liberarsi. Pur sollevando il padre il quad, per il giovane è stato impossibile camminare per diverso tempo. Qualcuno si domanda come sia possibile anche solo lasciare un bambino di 9 anni a guidare una vettura del genere (senza considerare che quello che succede dopo è anche peggio).

Si rifiuta di portare il figlio in ospedale, nonostante il grave incidente: perché questo padre è così folle!

Ebbene, il padre si è rifiutato di portare il ragazzo al pronto soccorso. Un grave errore considerando che - al di là della gamba, avrebbe potuto avere una commozione cerebrale o una lesione alla spina dorsale o chissà cos'altro. Tuttavia, l'uomo ha una giustificazione: come ha spiegato su Reddit, la sorella è un'infermiera, pertanto ha solo voluto aspettare che tornasse nel giro di poche ore. Inoltre, e qui il vero motivo per il quale non ha chiamato subito i soccorsi, sua figlia 17enne solo poche settimane prima è stata in ospedale per una distorsione alla caviglia e lui ha dovuto pagare un salasso perché ha scoperto di non essere coperto dall'assicurazione.

L'utente di Reddit ha anche spiegato come abbia deciso di rimanere un giorno in più in vacanza con i figli dalla sorella pur di permettere al novenne di rimettersi in piedi. Il problema è stato che, quando la moglie ha scoperto la faccenda si è arrabbiata moltissimo perché, al di là dei problemi visibili, avrebbero potuto essercene altri 'apparentemente nascosti'. Per fortuna, comunque, tutto è filato liscio e il figlio è perfettamente in grado di camminare. La consorte, invece, non gliel'ha perdonato.

