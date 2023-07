Bahamas, TikToker svela un'usanza non adatta agli scettici: "Ecco cosa fanno fare ai turisti"

Alle Bahamas c'è una strana usanza che coinvolge i turisti e che in molti potrebbero non amare: ecco di cosa si tratta

Le Bahamas sono un arcipelago di isole situato nell'oceano Atlantico, a nord di Cuba e a sud-est della Florida. La loro cultura è un mix affascinante di influenze africane, britanniche e amerindie, con usi e costumi unici che riflettono la storia e la tradizione di questo popolo caloroso e ospitale. I bahamiani sono noti per la loro accoglienza e cordialità verso i visitatori. Il saluto "Good Morning" (Buongiorno) è usato in qualsiasi momento della giornata per mostrare rispetto e gentilezza. È sempre importante mostrare buone maniere. Ci si rivolge alle persone con "Mr." o "Miss" seguito dal loro cognome come segno di rispetto.

La maggior parte dei bahamiani è religiosamente devota, e la religione gioca un ruolo significativo nella vita quotidiana. Infatti, tra le tradizioni più forti c'è Junkanoo: questa è una festa delle Bahamas che si svolge durante il periodo natalizio e il Capodanno. La Junkanoo Parade è un colorato spettacolo di musica e danza. In effetti queste due arti sono parte integrante della cultura del posto. Generi musicali come il calypso, il rake 'n' scrape e il goombay sono molto popolari. La danza del Quadrille è una danza tradizionale delle Bahamas che viene eseguita durante eventi e celebrazioni.

Poiché le Bahamas hanno un clima caldo e tropicale, l'abbigliamento è spesso informale e leggero. Tuttavia, nei luoghi pubblici e durante eventi formali, ci si aspetta di vestirsi con maggior eleganza e rispetto. La pesca è una delle attività tradizionali più importanti delle qui, poiché il mare è una risorsa vitale per l'economia e la cultura locale. Le attività all'aria aperta, come il nuoto, le immersioni, lo snorkeling e la vela, sono molto popolari tra i bahamiani e i visitatori.

Bahamas, la testimonianza di una TikToker: "Cosa si mangia qui, come si paga e che esperienza fanno fare ai turisti"

La travel influencer Valentina Raso ha pubblicato un video su TikTok che rispecchia molto di quella che è la cultura alle Bahamas. Tra le cose più strane che succedono qui, la content creator si sofferma su quanto gli abitanti amino mangiare pesce, frutti di mare, pollo, riso, patate e mais. Quasi tutti i piatti tipici includono il conch, una sorta di mollusco che ha anche una parte afrodisiaca. La bevanda tradizionale per eccellenza è invece il gully walsh, composto da latte di cocco, latte condensato e gin.

Ma passiamo alla stranezza maggiore, un'iniziativa chiamata People to People. In base a quanto raccontato da Valentina, i turisti sono quasi 'obbligati' ad andare a cena da un local per assaggiare i piatti tipici e danzare con la sua famiglia. L'esperienza è di certo bellissima, ma chiaramente può non piacere a tutti. I più scettici potrebbero trovarla 'strana'. Infine, ultimo dettaglio, alle Bahamas si paga con i dollari bahamiani che hanno lo stesso valore di quelli statunitensi!

