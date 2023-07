Roma, davanti alla tavola calda compare un cartello ignorante: la geniale verità dietro la scritta sgrammaticata

Roma, in una tavola calda spunta una scritta ignorante su di una lavagnetta: cosa recita e perché è stata stenografata in questo modo

Roma, la capitale d'Italia, è una città ricca di storia, arte e cultura. Con una storia che risale a più di 2.500 anni, è piena di attrazioni straordinarie che catturano l'immaginazione dei visitatori. In primis c'è il Colosseo: questo antico anfiteatro è uno dei simboli più iconici della città e uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Accanto ad esso ci sono i Fori Imperiali, una zona archeologica comprende una serie di antichi fori, basiliche e templi, ed è una testimonianza della grandezza del luogo.

Una delle piazze più famose di Roma, nota per la scalinata di Trinità dei Monti, la Fontana della Barcaccia e le boutique di alta moda è Piazza di Spagna, a due passi dalla quale c'è la Fontana di Trevi, famosa per il suo design barocco e la tradizione di gettare una moneta al suo interno per esprimere un desiderio. Ma c'è ancora tanto da sottolineare. Il Pantheon, ad esempio. Trattasi di un tempio romano ben conservato, noto per il suo magnifico cupolone e l'oculo al centro del soffitto.

Infine, Piazza Navona, famosa per le sue tre fontane, tra cui la Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini, resta un must da vedere per chi entra nella capitale d'Italia. Ovviamente non si possono dimenticare Cinecittà, Campo dei Fiori, l'Ara Pacis e le mille attrazioni della città più importante della nostra Penisola, tuttavia, ci vorrebbe ben più di un articolo per elencarle...

Roma, compare un cartello sgrammaticato (ma per un motivo preciso): ecco cosa c'è scritto

Invece delle consuete attrazioni, andando a Roma si possono scovare anche cose molto particolari. Nello specifico, esiste una pizzeria e tavola calda che ha posto un cartello davvero esilarante davanti al proprio locale. La segnalazione viene dalla pagina Instagram @cartellidivertenti. In poche parole, su una lavagnetta è scritto: "Pollo ha rosto, l'uno a 9.50 euro app ortar via. Inseguici su Facebucks".

Ora, se qualcuno può credere che si tratti di ignoranza sbaglia di grosso! In realtà trattasi di una semplice (e geniale) trovata di marketing. Infatti, un passante qualsiasi leggendo questo cartello anche di sfuggita resterebbe alquanto turbato, ma magari si soffermerebbe sul nome del locale. Andando sul profilo Facebook della tavola calda (Il Cicalino Monte Mario, per la cronaca), si renderebbe poi conto del fatto che è quasi tutti i giorni qui viene scritto qualcosa di sgrammaticato. È un segnale distintivo. Un po' come il maritozzo, la cacio e pepe, l'amatriciana, la carbonara, i carciofi o il supplì lo sono per Roma. E voi? Andreste a mangiare in questo locale tanto caratteristico?

