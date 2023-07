"Ottima location per un film horror amatoriale", casa da incubo in affitto diventa virale: guardate dov'è posizionato il letto

L'influencer nota come @mangiapregasbatty continua la sua battaglia contro le case da incubo: quella di oggi è davvero un'ottima location per chi vuole girare un film horror a basso budget

Affittare una casa può essere un processo che richiede tempo, pazienza e attenzione ai dettagli. La difficoltà nel prendere un'abitazione ovviamente può variare a seconda della regione, della domanda di case disponibili e delle specifiche esigenze di ognuno. In alcune zone, il mercato degli affitti può essere molto competitivo, con molte persone in cerca di case simili. Questo può rendere difficile trovare una dimora che soddisfi tutte le proprie esigenze. Pertanto, si consiglia sempre la ricerca con anticipo per avere più opzioni tra cui scegliere. Essere flessibile con le proprie preferenze e considerare anche quartieri o tipologie di location leggermente diverse da quelle che si avevano inizialmente in mente può essere un compromesso.

Alcuni proprietari richiedono requisiti finanziari rigidi, come un reddito minimo o un deposito cauzionale elevato, che potrebbe non essere facilmente accessibile per tutti. Il problema è quando a questa richiesta non corrispondono case soddisfacenti in termini di qualità. Occorre, pertanto, definire chiaramente le proprie esigenze e preferenze comunicandole all'agenzia immobiliare o al proprietario. In generale, comunque, l'affitto di una casa può richiedere tempo e sforzo, ma con una buona pianificazione e determinazione, si può trovare la casa perfetta. Oggi invece parliamo di case da incubo...

Affitto, spunta l'annuncio per una casa assurda: "Se scendi dal letto rischi la vita"

La TikToker e influencer nota come @mangiapregasbatty, memore delle difficoltà che si incontrano nel trovare una casa decente ha creato un format a dir poco geniale intitolato: Case da incubo. I video che posta la content creator sono tutti relativi ad annunci trovati sul web nei quali le abitazioni offerte sono davvero ai limiti della decenza. In genere, quasi tutti gli appartamenti mostrati si riferiscono alla città di Milano, tuttavia non è sempre così. Stavolta non ha specificato a chi sia rivolto questa 'invitante' soffitta.

Ebbene, nel video @mangiapregasbatty mostra la parte superiore di una casa in cui è stata creata una stanza dal nulla. Salendo le scale ci si imbatte subito in un letto matrimoniale e non vi è altro modo per passare se non rotolare sul materasso (ed eventualmente su un'altra persona) per accedere al resto della camera. Chiamarla tale è un'esagerazione considerando che una porta (appoggiata su una cassettiera, tra l'altro!) la separa da un altro ambiente ignoto. Una casa del genere è imbarazzante.

Quello che fa rabbia all'influencer - e anche a noi, è il fatto che il proprietario pur di affittare un'altra stanza se l'è letteralmente inventata riempiendo gli spazi vuoti del piano superiore dell'abitazione. C'è chi tra i commenti cerca di prenderla con ironia scrivendo: "Ottima location per un film horror amatoriale".

LEGGI ANCHE: Cucciolo di Golden Retriever si crede un gatto: ecco come lo immortala la sua padrona