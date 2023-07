Campania, "Le grotte più belle non sono a Palinuro!": TikToker consiglia un luogo divino in provincia di Napoli

Campania, nella regione non ci sono solo le grotte di Palinuro che vale la pena visitare: ecco un luogo divino consigliato da un TikToker

La Campania è una regione ricca di attrazioni turistiche che spaziano dalla bellezza naturale ai siti storici e culturali. Tra le attrazioni principali ci sono Pompei e Ercolano. Questi siti archeologici sono le rovine di due antiche città romane sepolte nel 79 d.C. dall'eruzione del Vesuvio. Altro sito archeologico di importanza nazionale è Paestum, con i resti di tre grandi templi dorici risalenti al periodo greco. C'è poi la Costiera Amalfitana: questa meravigliosa costa è famosa per le sue affascinanti città costiere, come Amalfi, Positano e Ravello. Le scogliere mozzafiato, le spiagge, i limoneti e i panorami spettacolari rendono questa zona un paradiso per i visitatori.

Impossibile per chi giunge in Campania non visitare il suo capoluogo, Napoli, una città ricca di storia e cultura, tra il Maschio Angioino, il Museo Archeologico Nazionale, la Cattedrale di San Gennaro e il Teatro di San Carlo, uno dei teatri d'opera più antichi d'Europa. I fan della storia, sanno anche che Caserta è altrettanto interessante per via della sua Reggia, un grande palazzo barocco con giardini all'italiana, fontane e un parco che si estende per chilometri.

Gli amanti del mare sanno, infine, che è impossibile non visitare il Cilento con le sue principali località da bandiera blu. Tra queste c'è Palinuro, una delle mete turistiche più popolari della Campania. Questo posto offre una combinazione di spiagge incontaminate, acque cristalline e affascinanti attrazioni naturali. Fra queste ultime ci sono le grotte marine, come la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la Grotta delle Ossa e la Grotta delle Janare. Le escursioni in barca ti permetteranno di esplorare queste meraviglie. Eppure, secondo qualcuno c'è una grotta più bella da vedere nella regione, ecco dove.

Campania: la bellissima grotta vicino Napoli incanta, ma non è adatta ai claustrofobici!

Se ci pensate tra le tante attrazioni citate prima non ne sono state menzionate due: Ischia e Capri. La prima è un'isola vulcanica che offre sorgenti termali, spiagge, parchi e giardini termali, pertanto è una meta ideale per il relax e il benessere. La seconda, invece, è una lussuosa isola nel Golfo di Napoli è famosa per le sue acque pazzesche e per le sue boutique di alta moda. Proprio a Capri, secondo il TikToker Alex Ojeda, si trova la grotta più bella di tutte.

Con i suoi amici, il TikToker è entrato nella Grotta Azzurra, un vero e proprio gioiellino di Capri. Certo, il luogo ha le sue peculiarità. Per entrarvi bisogna essere distesi perché l'ingresso è molto stretto e non adatto ai claustrofobici. Una volta dentro, tuttavia, quei pochi secondi necessari a varcare la soglia saranno dimenticati: al loro posto uno scenario che definire pazzesco è riduttivo.

