Lombardia, all'ingresso di un parco punta un cartello surreale e tutto in rima: ma chi l'ha scritto, Petrarca?

Lombardia, all'ingresso di un parco compare un cartello assurdo scritto completamente in rima: ma chi è l'autore? Forse Petrarca?

Rispettare i parchi e l'ambiente naturale è di fondamentale importanza per preservare l'ecosistema e garantire la sua sostenibilità per le generazioni future. Quando si visita un parco, bisogna assicurarsi di portare via con sé tutti i rifiuti e i materiali portati. Lasciare i rifiuti nella natura può danneggiare la flora e la fauna, inquinare il suolo e le acque, e influire negativamente sull'ambiente. Se ci sono sentieri segnalati o percorsi designati, è importante seguirli per evitare di rovinare la vegetazione. Camminare fuori da essi può creare problemi alle piante, compattare il terreno e disturbare gli habitat degli animali (oltre ad essere molto pericoloso).

Al medesimo tempo, bisogna anche evitare di raccogliere fiori, piante, funghi o animali selvatici all'interno del parco. Queste specie sono parte integrante dell'ecosistema e la loro raccolta può danneggiare l'equilibrio naturale. Stessa cosa vale per il fuoco: mai accenderlo quando si visitano luoghi simili. Esso può causare incendi incontrollati e distruggere grandi aree, causando danni irreparabili. Ovviamente, visitare un parco significa anche rispettare la fauna selvatica e la quiete cercando di mantenere un tono di voce moderato e di evitare rumori e comportamenti che possano disturbare gli altri visitatori.

Lombardia, prima di entrare in questo parco dovete leggere il cartello tutto da ridere: "Rime ecologiche"

Per entrare in un parco, insomma, è essenziale rispettare le regole locali. Certi posti possono avere restrizioni specifiche per la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica. Soprattutto se gli avvertimenti sono scritti in rima, diventa tutto più divertente. Ma perché scriviamo ciò? Ebbene, su Instagram c'è una pagina, quella di Enrico Mauri (@enricomauri_) che ha pubblicato una foto direttamente da un parco della Lombardia. Parliamo del Parco del Gaggio in provincia di Varese.

Ebbene, la foto scattata mostra un cartello con questa scritta: "Guarda e ammira il bel paesaggio, ma non fare ad esso oltraggio. Per salvare questa bella natura, non gettare qui la spazzatura". Le rime perfette utilizzate dall'artefice di queste parole fanno sì che l'avviso venga letto con piacere e anche con un sorriso finale. L'unico pensiero che ci viene da fare è però: chi è l'autore di questa sorta di 'haiku', forse un parente di Francesco Petrarca? In definitiva le frasi sono corrette in italiano e molto simpatiche. La speranza, ovviamente, è che al di là della forma che - in questo cartello - entra subito in testa, resti ben impresso anche il contenuto. Non siete d'accordo?

