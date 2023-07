Donna rimane con le dita incastrate nel cestino del supermercato, i dipendenti provano di tutto per liberarla: come finisce

In un video virale una donna mostra come una sua amica sia rimasta con le dita incastrate nel cestino del supermercato: ecco come ha risolto la spinosa questione

Andare ai supermercati aperti h24 di notte può essere l'esperienza più bella di tutte, dal momento che si può camminare tranquillamente, senza folla e soprattutto senza fila alle casse. Inoltre sembra esserci proprio un piacere nello spostarsi da uno scaffale all'altro avendo tutto il tempo del mondo per acquistare qualcosa. L'orario di chiusura, in pratica, non esiste. Eppure, non sempre quello che è piacevole per alcuni lo è per tutti. Lo dimostra un video virale pubblicato da Titi (influencer nota come @noturgirltiti). Infatti, la sua coinquilina ha avuto un problema grave: due delle sue dita sono rimaste incastrate nel cestino di una nota catena di supermercati.

Tutte le misure attuate al fine di rimuoverle si sono rivelate fallimentari, fino a che non si è giunti al metodo estremo, ma necessario. "Ci sono persone più intelligenti e persone che lo sono meno", così Titi commenta in didascalia l'esperienza horror avuta dalla sua amica. Lo fa, ovviamente in modo esilarante, iniziando il proprio video con la frase: "Quello che avrebbe dovuto essere un classico viaggio notturno al supermercato con la mia compagna di stanza...". Scopriamo tutti gli sfortunati eventi della serata in questione.

Una donna resta intrappolata con le dita nel cestino del supermercato: ecco come viene salvata

L'amica di Titi era andata al supermercato di notte, quando le ha scritto un messaggio chiedendola di andare a soccorrerla per via di un'emergenza. Nel momento in cui Titi è giunta sul posto si è resa conto che indice e medio della sua coinquilina erano incastrati nei fori di uno dei cestini classici utilizzati per la spesa. Così sono iniziati vari tentativi per rimuovere le parti della mano bloccate. In primis è stato spruzzato uno sgrassatore sulla zona, ma a nulla è servito.

Così Titi ha fotografato la sua compagna di stanza abbastanza afflitta scrivendo: "Contemplare la vita". Successivamente ha mostrato le due dita abbastanza gonfie e arrossate. Ben presto sia la TikToker che la sua amica hanno compreso di aver bisogno di un ulteriore aiuto e sono andati a chiederlo ai dipendenti del supermercato che si sono ingegnati in più modi per risolvere il problema. Prima di tutto, hanno provato a insaponare le dita, ancora una volta senza successo.

@noturgirltiti some people are smarter than others. shout out to the south bay target employees ♬ Just A Girl - The Hit Crew

Il secondo tentativo è stato fatto con la vaselina, ma ancora una volta si è rivelato fallimentare. Alla fine, come si suol dire, a mali estremi, estremi rimedi. Uno dei dipendenti del supermercato ha tagliato il cestino utilizzando delle pinze usate per rompere la plastica. Per fortuna, tutto è andato per il meglio e 30 minuti dopo nessun dito è andato perso!

LEGGI ANCHE: Cucciolo di Golden Retriever si crede un gatto: ecco come lo immortala la sua padrona