Marito umilia la moglie per il suo fisico dopo il parto: lei lo zittisce così

Si può insultare la propria moglie per il fisico che ha qualche giorno dopo il parto? A quanto pare, sì. Un uomo lo ha fatto, ma la donna gli ha risposto per le rime con due video sui social.

Ognuno di noi conosce una donna che, dopo aver partorito, ha visto il proprio corpo cambiare. In gravidanza, molte future madri non riescono a effettuare esercizio fisico costante e spesso si lasciano andare ai peccati di gola. E non c'è niente di male: sia chiaro. Dopo aver partorito, c'è chi fa gli straordinari per tornare al fisico di prima, ma anche chi non vuole o non ci riesce a farlo. Una influencer molto seguita su TikTok di nome Brooklyn ha raccontato del comportamento oggettivamente vile di suo marito, che l'ha insultata per il suo fisico post-parto.

Un giorno, la coppia stava parlando proprio di come alcune donne riescano a tornare in forma nel giro di poche settimane e di come altre abbiano bisogno di più tempo. Brooklyn ha confidato al marito che, a suo avviso, era tornata al suo fisico pre-parto "piuttosto in fretta". L'uomo, però, non era d'accordo. Per dirglielo, però, ha perfino 'usato' loro figlia, di pochi mesi. Facendo finta che fosse lei a parlare, ha pronunciato queste parole: "Mamma ha davvero bisogno di andare in palestra". Brooklyn, come prevedibile, ha reagito malissimo a quel commento umiliante e in lungo video su TikTok ha risposto per le rime al marito.

La moglie umiliata risponde così

"Prova tu ad avere una creatura nel tuo corpo che ti succhia via tutti i nutrienti e l'energia per nove mesi, poi prova a farla uscire da... tu sai dove", è il passaggio più forte del video della influencer. Nei commenti, molte persone l'hanno rincuorata: "Ha detto una cosa tristissima. Mi dispiace. Insulti sul fisico a una donna che ha partorito non sono accettabili, in nessuna circostanza". Molte persone hanno suggerito il divorzio: "Perché non fai dire a tua figlia: 'Mamma vuole il divorzio'?". Un'altra ha confidato: "Mio marito fece una battuta molto simile tre mesi dopo il parto. Oggi siamo divorziati". Poche ore dopo, però, tutto è cambiato.

La influencer ha pubblicato questo video, definendo suo marito "la sua persona preferita di sempre". Molti hanno dato per scontato che la donna lo avesse già perdonato; altri che lo ama così tanto da essere andata oltre quel commento infelice. "Prima lo critichi così tanto, poi dici che è il tuo preferito? Meriti di meglio!", ha scritto una sua seguace. La influencer, tuttavia, non ha risposto a nessuno dei commenti in questione. Forse il marito, notando la sua indignazione sui social, le ha chiesto scusa? Molto probabilmente ha imparato la lezione ed eviterà insulti simili in futuro.

