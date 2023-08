Napoli, al centro storico appare l'avviso più sgrammaticato mai scritto: "Non mi costrincete a..."

Napoli, al centro storico in Via del Sole, spunta un cartello esilarante perché totalmente sgrammaticato: ecco cosa recita

Il centro storico di Napoli è un luogo ricco di storia, cultura e vita autentica, ad esempio Spaccanapoli, una lunga strada stretta che attraversa il cuore della città. È costellata da negozi tradizionali, chiese secolari, caffetterie e luoghi pittoreschi. È una delle vie più caratteristiche del capoluogo campano. Sempre nella stessa zona si trova Napoli Sotterranea: qui si possono esplorare i tunnel e le cisterne. Questa attrazione offre un'interessante prospettiva sulla storia e la vita quotidiana del posto nel corso dei secoli.

Il duomo di San Gennaro, il patrono di Napoli è situato proprio al centro storico. Oltre alla bellezza architettonica, ospita importanti reliquie e opere d'arte. Altrettanto affascinante è la Chiesa di San Gregorio Armeno, barocca e famosa per la sua cripta. Tutta la zona è particolarmente conosciuta per la vicina Via San Gregorio Armeno, celebre per i suoi negozi di presepi artigianali. Altro luogo fondamentale è poi Piazza del Gesù Nuovo che ospita l'omonima chiesa rinascimentale con una facciata sorprendente. La piazza è anche un punto di ritrovo popolare.

Piazza del Plebiscito circondata da importanti edifici, tra cui il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola offre spazio per passeggiare e godere della vista panoramica. E a proposito di viste spettacolari impossibile non visitare Castel dell'Ovo sul lungomare, legato a molte leggende e storie della città. Il Maschio Angioino (Castel Nuovo), il Museo Archeologico Nazionale (uno dei più importanti del mondo con una vasta collezione di reperti antichi, tra cui oggetti provenienti dalle rovine di Pompei ed Ercolano), i due mercati di Porta Nolana e di Pignasecca concludono le bellezze del centro storico di Napoli. Eppure, nascoste possono spuntare altre particolarità...

Napoli, in Via del Sole spunta un cartello comico perché pieno di errori: ecco cosa recita

Il centro storico di Napoli è un labirinto di strade affascinanti, chiese secolari, mercati vivaci e sorprese in ogni angolo. Ogni attrazione offre una finestra unica sulla ricca storia e cultura di questa affascinante città. E a proposito di sorprese in cui potreste imbattervi ve n'è una che lascerebbe chiunque perplesso: trattasi di un avviso comparso su un marciapiede in Via del Sole. Qualcuno, evidentemente, vuole conservare un posto auto per sé stesso (forse anche a giusta ragione), ma il modo in cui lo scrive è esilarante.

La fonte in questo caso è un'esclusiva Eccellenzemeridionali. Il cartello preso in esame recita le seguenti parole: "Non sostare. Posto riservato numerato n.82142. Non mi costrincete a chiamare i vicili". L'italiano in questo cartello lascia a desiderare. Non solo ci sono i due termini sbagliati 'costrincete' (che sarebbe 'costringete') e 'vicili' (che sarebbe 'vigili'), ma guardate tutte le 'n' come sono scritte? Esatto, al contrario!

