Sposa mostra l'abito 'unico' comprato per il matrimonio, ma tutti guardano le scarpe: "Orrende"

Una donna ha mostrato il suo abito da sposa, piuttosto diverso da quelli standard. Tuttavia, gran parte dei commenti al video virale è diretto alle sue scarpe, che non hanno convinto quasi nessuno dei suoi seguaci.

Nella cultura popolare italiana, ci si riferisce al giorno del matrimonio come al "più bello della vita". Sicuramente è un evento festivo che chiama a raccolta tutti gli amici e i parenti. Inoltre si giura amore eterno alla persona con la quale si sono trascorsi tanti anni insieme, nella speranza di costruire una nuova famiglia e dare al mondo nuova vita. Lo sposo sicuramente ci tiene a fare bella figura ma - diciamolo apertamente - chi ama davvero stare al centro dell'attenzione nel giorno del matrimonio è la sposa. Una mano fondamentale arriva dall'abito nuziale.

Almeno in Italia, 99 spose su 100 indossano un vestito di colore bianco, come la tradiziona vuole. La prima regola è quella di essere eleganti e possibilmente sobrie, anche se negli anni non sono mancate spose che hanno messo in bella mostra il loro corpo. Nel 2023, nell'epoca dei social media e dell'apparenza a tutti i costi, molte donne provano a differenziarsi dalle altre anche nel giorno del proprio matrimonio. Una sposa ha violato un'antica tradizione ed ha mostrato sui social l'abito che indosserà nel suo grande giorno. Lo sposo, infatti, non sarebbe tenuto a vederlo fino all'arrivo in chiesa. Ma pur di apparire sui social, si farebbe qualsiasi cosa.

La sposa e l'abito 'unico': tutti guardano le scarpe

Tina, registrata su TikTok come smallspacebiglife, ha mostrato a tutti il suo vestito "non convenzionale" per il suo matrimonio. Si tratta di un abito molto diverso da quelli a cui siamo abituati. Praticamente trasparente, dalle maniche corte, copre quasi tutte le gambe. "Mi ricorda molto l'abito di Cenerentola. Mi piace l'effetto vedo-non-vedo". Ecco il vestito che indosserà tra qualche giorno:

Ciò che non ha convinto, però, sono le scarpe. Pochi istanti dopo, la futura sposa le ha inquadrate, sia da sole che ai suoi piedi. "Costavano oltre 500 euro ma le ho trovate scontate dell'80%, una follia. Mi piace che siano così sottili e che abbiano questo tacco trasparente, mi ricordano molto quelle Cenerentola".

Nei commenti, più di una persona le ha criticate. "Orrende, non mi sorprende che le abbiano vendute all'80% di sconto". Un'altra è d'accordo: "Il vestito non è male, le scarpe non sembravano male quando le hai mostrate, ma addosso non mi piacciono per niente". Quando si fanno le cose in maniera "non convenzionale", come è suo desiderio, è inevitabile ricevere qualche critica salace.

