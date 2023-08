"Non puoi parcheggiare sotto casa mia", la risposta di quest'uomo zittisce per sempre il vicino

Le liti di vicinato esistono in tutto il mondo. Quando poi si vive in una strada con pochi posti auto a disposizione dove parcheggiare è un'impresa, diventa pressoché inevitabile avere degli scontri. Un automobilista ha visto comparire un biglietto "passivo aggressivo" sulla sua auto ed ha risposto a sua volta con un foglio scritto a mano, con cui ha zittito il suo vicino pretenzioso.

Coloro che erano bambini negli anni '50 e '60 immaginavano che nel nuovo millennio ci sarebbero state auto volanti e non inquinanti in tutte le città del mondo. Nel 2023, questo non è chiaramente vero ed esiste solo una piccola parte di auto che non emettono gas di scarico. Di auto volanti, finora, si parla solo per i prototipi che nascono e che verranno messi in commercio in futuro, ma prima che diventino un fenomeno di massa bisognerà attendere a lungo.

La massiccia presenza di auto non volanti, come noto, crea spesso problemi e disagi. In alcuni quartieri di determinate città trovare parcheggio è una lotta quotidiana. Se a ciò aggiungiamo il fatto che al mondo esistono milioni di persone pigre, il mix diventa esplosivo. Un automobilista ha condiviso un'esperienza di vita che dimostra come alcuni problemi non esistano solo in Italia. Ci troviamo in Inghilterra. L'uomo si è ritrovato con un bigliettino sulla propria auto, con su scritto poche semplici parole: "Per favore sposta la tua auto. Grazie".

Parcheggiare sotto casa del vicino

A rendere comico il tutto, il fatto che chiunque, tecnicamente, può parcheggiare lì. E Paul (il destinatario del bigliettino) lo sa bene. Non a caso, per rispondere e zittire il vicino pigro, gli ha lasciato a sua volta un foglietto scritto a mano. "Posso chiedere perché? Pago le tasse sull'auto, è assicurata e vivo in questa strada. Perché? Dimmelo almeno!", firmato "Paul, del numero 31". Nella parte inferiore del bigliettino, ha anche chiesto: "Chi sei?". Il post è diventato virale grazie a una pagina seguitissima su Twitter (o forse dovremmo dire X?), 'No context Brits'.

Nei commenti è successo un po' di tutto. Una delle risposte con più 'Mi Piace' recita: "Alcune persone hanno questa credenza che anche la strada sotto casa faccia parte della loro proprietà". Quasi tutti si sono schierati dalla parte di Paul: "A me sembra che Paul abbia ragione". E ancora: "Ci sono un sacco di persone ossessionate dal controllo. Io ne ho uno che vive alla porta accanto". Anche altre persone si trovano in situazioni simili: "Non sapete quante volte ci hanno redarguito per aver parcheggiato tra le strisce sotto casa".

