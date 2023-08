Veneto, cliente di un bar a Treviso chiede dell'acqua per il suo cane: sullo scontrino spunta l'amara sorpresa

Veneto, a Treviso il cliente di un locale chiede durante l'aperitivo un po' di acqua per il proprio amico a quattro zampe: sullo scontrino emerge una bruttissima sorpresa

Treviso è una città affascinante situata nel nord-est dell'Italia, nella regione del Veneto. Con una storia ricca che risale all'epoca romana, la città è famosa per la sua architettura affascinante, i canali pittoreschi e l'atmosfera accogliente. Uno dei luoghi più iconici qui è Piazza dei Signori, il cuore pulsante della città. Circondata da edifici storici e caffè affacciati sulla piazza, questa è un'area dove locali e turisti si riuniscono per godersi una passeggiata rilassante o una tazza di caffè. Il Palazzo dei Trecento, un imponente edificio gotico, si trova proprio sul posto e aggiunge un tocco di maestosità all'ambiente circostante.

Il fiume Sile scorre attraverso la città, e molti canali attraversano il centro storico, contribuendo alla sua atmosfera unica e alla sua somiglianza con Venezia. Una passeggiata lungo i canali o un giro in barca sono modi perfetti per scoprire la bellezza nascosta di Treviso. La cattedrale di San Pietro è un altro punto di interesse importante. Questo edificio imponente con la sua facciata affascinante e il suo interno riccamente decorato è un luogo di rilevanza religiosa e culturale. L'antico battistero accanto alla cattedrale è un esempio straordinario di architettura romanica.

Gli amanti dell'arte non saranno delusi dal Museo di Santa Caterina, che ospita una vasta collezione di opere d'arte religiosa, dipinti e sculture. Questo museo offre uno sguardo approfondito nella storia artistica della città e della regione circostante. Treviso è anche famosa per la sua deliziosa gastronomia. I prodotti locali, come il radicchio rosso e il formaggio Casatella Trevigiana, sono ingredienti chiave in molti piatti tradizionali. Le osterie e i ristoranti sparsi per la città offrono l'opportunità di assaporare queste prelibatezze locali insieme a una vasta gamma di piatti italiani. E a proposito di locali... In uno di essi è stato rilasciato uno scontrino bizzarro!

Veneto, a Treviso in un bar fanno pagare per l'acqua data al cane: ecco cosa c'è scritto sullo scontrino

In definitiva, Treviso è una città del Veneto che cattura l'immaginazione con la sua storia, la sua bellezza architettonica e la sua deliziosa cucina. Una visita a questa zona offre un'esperienza completa che combina la ricchezza culturale con la gioia di scoprire angoli affascinanti e autentici. Eppure, nei bar si possono ricevere delle amare sorprese. Purtroppo è questa una tendenza che da qualche tempo sta attraversando l'Italia intera. Sembra essere ormai consuetudine far pagare alle persone di tutto e di più nello scontrino.

Il Paese è diviso a metà tra coloro i quali - perlopiù commercianti, credono sia giusto, e coloro i quali lo ritengono un eccesso. Ad ogni modo il fatto - segnalato da @trashnobile2.0 su Instagram, è questo: a Treviso una coppia andata a fare aperitivo in un bar ha chiesto dell'acqua per il proprio cane assetato. Quest'acqua è stata inserita nel conteggio finale sullo scontrino. Così, se l'acqua e menta e lo Spritz costano solo 3 euro, per della semplice acqua sono stati chiesti 30 centesimi. Quale sarebbe il disturbo in questo caso? Il mistero s'infittisce.

