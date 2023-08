Eolie, sulla nave appare un avviso con un evidente errore lessicale: "Vietato posizionare i bagagli lungo le..."

Eolie, su una nave che le collega c'è un avviso che fa davvero sorridere: l'errore lessicale cambia tutto il significato della frase

Le Isole Eolie, situate al largo della costa nord-orientale della Sicilia, sono un arcipelago vulcanico con una bellezza naturale e un fascino unico. Una delle più belle è Vulcano: essa prende il nome dal suo vulcano attivo. Si possono qui fare escursioni sulla vetta per ammirare il paesaggio lunare e godere delle acque termali e dei fanghi terapeutici nella zona di Baia di Levante. L'isola principale dell'arcipelago è tuttavia Lipari, famosa per il suo centro storico, il Castello, il Museo Archeologico Regionale, le sue spiagge e la vivace vita notturna.

Anche Stromboli è molto celebre in quanto ospita uno dei vulcani più attivi al mondo. Pure in questo caso è possibile fare un'escursione guidata per osservare l'attività vulcanica di notte e vedere le sue spettacolari eruzioni. Salina, conosciuta per le sue bellezze naturali e le piantagioni di uva da cui viene prodotto il rinomato vino Malvasia, è un'isola altrettanto apprezzata delle Eolie. Qui è possibile esplorare la Riserva Naturale Orientata di Monte Fossa delle Felci e godersi panorami mozzafiato. L'isola più piccola e alla moda dell'arcipelago è Panarea, nota per la sua vita notturna alla moda e le sue spiagge esclusive. È anche possibile fare snorkeling e immersioni subacquee nelle acque cristalline. Infine, vi sono Alicudi e Filicudi: queste due isole meno sviluppate offrono un'esperienza più autentica e tranquilla. Sono ideali per escursioni a piedi e per immergersi nella natura incontaminata.

Eolie, sulla nave un avviso con un evidente errore di lessico: cosa c'è scritto

Per arrivare alle Eolie è necessario prendere un traghetto. Lo stesso dicasi per girarle. Esistono infatti diverse compagnie che si occupano di promuovere escursioni per raggiungere le tante attrazioni che l'arcipelago ha da offrire. Ogni isola ha il suo carattere unico e regala esperienze diverse, tra paesaggi vulcanici, bellezze marine e cultura mediterranea. Proprio su una di queste navi, tuttavia, è apparso un cartello esilarante che ha suscitato ilarità nell'utente Instagram @eulalia2879. Perché?

Ebbene, su un cartello di divieto è stato possibile per lei leggere: "Vietato posizionare i bagagli lungo le vie di sfuggita". L'errore lessicale è evidente. Infatti, chiunque abbia scritto il cartello intendeva certamente 'vie di fuga'. Vie di sfuggita non è corretto in italiano, anche perché 'di sfuggita' è un avverbio che viene utilizzato perlopiù in riferimento allo sguardo e non per indicare queste situazioni. Per tale ragione la scritta suscita divertimento in chiunque si imbatta in essa. Potrebbe in effetti essere considerata un'ulteriore attrazione dell'arcipelago siciliano.

