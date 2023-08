Ragazza scrive sul muro: "Voglio le coccole", qualcuno modifica la frase romantica dandole un tocco culinario (e divertente)

Una ragazza scrive in modo molto dolce di volere le coccole: qualcuno passando di lì ha la geniale idea di dare un tocco culinario al tutto. Ecco come trasforma la parola relativa ai frutti di mare

Sulle pareti e i muri in strada è possibile trovare una varietà di scritte, che spesso sono graffiti artistici, opere d'arte e disegni creativi realizzati con spray o vernice. Ovviamente chi si impegna in simili prodezze ha quasi sempre un tag, ovvero una firma stilizzata usata spesso dai writer per identificarsi. A volte per le vie della città possono apparire slogan, dichiarazioni o manifesti legati a questioni politiche, sociali o ambientali, mentre più spesso non mancano annunci, promozioni o messaggi pubblicitari. E ancora, citazioni, aforismi, poesie o pensieri personali abbondano sui muri di tutto il mondo.

Le scritte sulle pareti più belle sono quelle che rappresentano messaggi in memoria di qualcuno o dediche per eventi speciali. Il problema è che spesso queste ultime 'confinano' con le scritte vandaliche, ovvero insulti, oscenità o contenuti volgari. Eppure, quando si legge - passeggiando - una dichiarazione d'amore o un messaggio romantico, è sempre un piacere per gli occhi. Infine, ci sono anche quelle scritte che mostrano indicazioni stradali, numeri civici o altre informazioni utili (quando non sono sui cartelli) o quelle che vengono utilizzate da gruppi di appartenenza o sottoculture.

Scrive di volere le coccole sul muro, il tocco ironico di qualcuno trasforma la frase in maniera comica

Quelli sopracitati sono solo alcuni esempi della varietà di scritte che si possono trovare sui muri in strada. La tipologia e il significato di esse possono variare notevolmente a seconda del contesto culturale, geografico e sociale. Per esempio, esistono alcuni casi in cui le parole impresse sulle pareti sono un vero e proprio appello, non di natura 'lavorativa' ad esempio, ma proprio sentimentale. "Cerco una ragazza", "Segnatevi il mio numero" ecc...

Ebbene, esiste una pagina Instagram chiamata @muri_puliti_popoli_muti che si sofferma proprio sulle scritte più divertenti, romantiche, assurde e così via che si trovano sui muri d'Italia. Qualche giorno fa, ad esempio, ne è spuntata una che suscita - al leggerla, un vero e proprio sorriso. Sì, perché non solo ci sono le parole stenografate, ma anche una modifica ad una di essa davvero esilarante.

La scritta originale (verde) recita: "Voglio le coccole". Trattasi di una richiesta di attenzione da parte di qualcuno. In fondo non c'è niente di più bello di una carezza. Qualcun altro, tuttavia, ha ben pensato di rendere tutto più esilarante modificando in rosso la scritta coccole con vongole. Ecco dunque che siamo di fronte a un tocco culinario. D'altra parte, più 'coccoloso' di un buon cibo non c'è nulla in alcuni casi!

LEGGI ANCHE: "Hai sempre tagliato l'ananas in maniera sbagliata", chef mostra il metodo perfetto