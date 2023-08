Sardegna, "Il mare è meraviglioso ovunque, ma esiste una spiaggia più speciale delle altre": parola di TikToker

Sardegna, esistono tante spiagge meravigliosa, ma una su tutte è davvero speciale: ecco quale e perché secondo questo TikToker

La Sardegna è famosa per le sue bellissime spiagge, caratterizzate da acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Tra di loro una delle più famose è la Spiaggia della Pelosa: situata nella zona nord-occidentale dell'isola, essa è celebre per la sua sabbia bianca e fine e il mare turchese. È circondata da una torre aragonese e da un paesaggio naturale incantevole. Bellissima è pure la Spiaggia di Cala Mariolu che è raggiungibile solo via mare o attraverso sentieri escursionistici, il che la rende ancora più suggestiva. Le sue acque trasparenti e le rocce calcaree la rendono un luogo ideale per lo snorkeling.

Anche Spiaggia di Cala Goloritzé, famosa per l'arco di roccia che la sovrasta e quella di Porto Giunco, dominata da dune di sabbia e uno stagno salato, sono pittoresche e meravigliose. La Cinta (circondata da pinete e con acque poco profonde), la Tuerredda, Cala Luna (acessibile solo via mare o tramite un trekking, Cala Brandinchi (conosciuta come "La Piccola Tahiti"), Cala Domestica (circondata da scogliere e natura incontaminata) e Porto Pino costituiscono altri famosi lembi di sabbia in Sardegna. Eppure c'è una spiaggia che non abbiamo menzionato e che - a detta di un TikToker, è la più bella della regione.

Sardegna, un TikToker testimonia: "C'è una spiaggia più bella di tutte le altre, vi dico perché è tale e qual è"

"Qual è la spiaggia più bella della Sardegna? Venite, vi ci porto", inizia così il video del TikToker Antonio Parlati (@itsantoniioo sul social cinese). Dopo poco il ragazzo inizia il proprio racconto: "So che è impossibile decidere. Qui il mare è meraviglioso ovunque, ma questa spiaggia ha qualcosa di speciale. Si chiama 'Spiaggia del Principe', in quanto si racconta che circa 60 anni fa il principe musulmano Aga Khan rimase meravigliato dalla bellezza di questa spiaggia e dai suoi colori, dalla sabbia bianca finissima, dall'acqua cristallina dovuta al fondale basso e dalle rocce di granito rosa".

Il giovane influencer, dunque, racconta chi sia Aga Khan: "È stato è il fondatore di Porto Cervo, capitale del lusso qui in Sardegna, dove arrivano vip da tutto il mondo a passare le loro vacanze. La spiaggia si raggiunge dopo un breve sentiero percorribile a piedi. Verrete poi accolti da una meraviglia. La spiaggia è soprannominata anche 'Poltu di li cogghj, ovvero porto delle pelli, perché in passato era usata come sede di imbarco per i pellami. È proprio qui che il principe voleva costruire la sua villa personale, ma il progetto non andò in porto e la villa non fu più realizzata. Nonostante ciò, i cittadini sardi decisero di onorare il principe, denominando questa spiaggia, spiaggia del principe".

