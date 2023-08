Liguria, lo sbaglio sul cartello davanti al negozio di Genova è imbarazzante: mai vista una chiusura ferie così sgrammaticata!

Liguria, l'errore presente sul cartello davanti a un negozio di Genova è clamoroso: possibile che nessuno l'abbia fatto notare?

La Liguria è un gioiello noto per la sua bellezza naturale, il suo patrimonio storico e le sue tradizioni culinarie. Le attrazioni spaziano dalla costa alle colline e alle città storiche, creando un mix affascinante di esperienze da scoprire. Uno dei punti di riferimento più iconici sono senza dubbio le Cinque Terre. Queste cinque pittoresche cittadine costiere - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e offrono panorami mozzafiato di case colorate che si aggrappano alle scogliere e si affacciano sul mare. I sentieri che collegano queste città permettono ai visitatori di esplorare le bellezze naturali della zona, tra cui vigne terrazzate e spiagge nascoste.

La città di Portofino è un'icona della Liguria, famosa per il suo porticciolo pittoresco, i ristoranti di alta classe e gli yacht di lusso. Le sue colline offrono sentieri panoramici e viste spettacolari sulla costa. Anche Sanremo è rinomata per il suo clima mite e per essere la sede del famoso Festival della Canzone Italiana. Il suo casinò storico è un'attrazione di rilievo, e i giardini e i parchi pubblici invitano a passeggiate rilassanti. La Liguria è pure nota per la sua cucina deliziosa. Il pesto genovese, preparato con basilico fresco, pinoli, aglio, parmigiano e olio d'oliva, è uno dei piatti più celebri della regione. I frutti di mare freschi, come il pesce azzurro e il baccalà, sono ampiamente utilizzati nella cucina locale.

Genova, la città più grande della Liguria, è ricca di storia e cultura. Il suo centro storico è uno dei più grandi d'Europa e ospita strade strette, piazze affascinanti e palazzi antichi. Il celebre Acquario è uno dei più maestosi al mondo e offre un'esperienza educativa e coinvolgente per tutte le età. Eppure, proprio a Genova possono spuntare cartelli che sono tutto meno che educativi!

Liguria, il negozio propone un cartello di chiusura ferie con un errore clamoroso: ecco cosa recita

In sintesi, la Liguria è una regione che offre un'ampia gamma di attrazioni che spaziano dalla costa alle colline, dalla storia alla cultura, dalla cucina alla natura. Questo mix affascinante la rende una meta irresistibile per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e memorabili. E memorabile è anche questo cartello segnalato dalla pagina Instagram del comico, attore, showman, personaggio televisivo e radiofonico Cristiano Militello (@cristiano.militello).

Come tutti, anche i commercianti in estate vanno in ferie, pertanto piazzando davanti ai loro esercizi commerciali del cartelli. Così ha fatto anche la persona in questione. Peccato solo che nessuno l'abbia avvertita del clamoroso errore di italiano compiuto. "Schiuso per ferie dall'11 luglio al 16 agosto. Vi augura buone ferie a tutti", queste le parole che si leggono. A parte l'utilizzo del termine 'schiuso' al posto di 'chiuso' che è un evidente sbaglio, fa anche sorridere come il commerciante parli di sé in terza persona.

