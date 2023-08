Abruzzo, altro che Vasto! "Per una gita giornaliera immersi nella natura, dovete venire qui": parola di TikToker

Abruzzo, non c'è solo Vasto da vedere qui per una bella vacanza. Ecco dove andare per stare al fresco, a pochi chilometri da Roma (se vi trovaste in capitale)

L'Abruzzo offre diverse attrazioni per i visitatori. Molte delle sue splendide spiagge hanno ottenuto la Bandiera Blu per la pulizia delle acque e la qualità delle strutture. Quelle più popolari includono Silvi Marina, Pescara, Vasto e Giulianova. La regione ospita anche il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che si estende verso l'entroterra ma include anche alcune parti costiere. È possibile esplorare paesaggi mozzafiato, fare escursioni e godersi la natura incontaminata. Anche la Riserva Naturale Regionale Punta Aderci è una destinazione popolare per gli amanti della natura. Regala panorami suggestivi, dune sabbiose e habitat ricchi di flora e fauna.

Oltre alle belle spiagge, ci sono diverse località costiere affascinanti da visitare. Pescara è una città vivace con una passeggiata lungo mare, negozi e ristoranti. Vasto è una destinazione medievale che si affaccia sul mare, con un centro storico affascinante e una spiaggia ampia. L'Abruzzo offre pure opportunità per praticare sport acquatici come surf, windsurf e vela. Le condizioni di vento e onda possono essere ideali per gli amanti degli sport acquatici.

La cucina, poi, è rinomata per i suoi piatti di mare fresco. Ristoranti lungo la costa propongono una varietà di piatti a base di pesce e frutti di mare, come il famoso "brodetto alla vastese". E ci sono anche i trabocchi: strutture di pesca tradizionali costruite sulla costa, molti dei quali restaurati e convertiti in ristoranti panoramici. Ma sapete che per prendere un po' di 'fresco' (e di congedo dall'afa estiva) esistono anche due posti ancora più 'magici'?

Abruzzo, "Per stare a contatto con la natura vi consiglio questi due posti": la testimonianza di una TikToker

La TikToker Dayoung Clementi all'interno di uno dei suoi ultimi video annuncia: "Non so voi, ma io ogni tanto ho bisogno di stare a contatto con la natura, quindi oggi vi faccio vedere questa gita giornaliera a pochi chilometri da Roma". La gita si compone di due tappe. Scopriamole insieme all'influencer. "Prima tappa: Parco Lavino dove trovate le sorgenti sulfuree e infatti guardate qui che acqua! E non vi lascio immaginare l'odore. Il giro dura veramente poco, ci sono delle aree ben attrezzate per fare picnic quindi noi abbiamo pranzato qui e ci siamo poi spostati al Parco Nazionale della Maiella", commenta la content creator.

"Le escursioni da fare sono veramente tantissime e alcune durano addirittura 8 ore, ma noi seguiamo il percorso B6 che dura all'incirca un'ora e mezza. Pochi passi e vi ritroverete già un paesaggio stupendo. Le stradine sono un po' strette all'inizio tutte in discesa perché... Non avete capito dove arriveremo. E se come me non siete abituati a fare hiking tranquilli che è tutto super tratteggiato quindi ci saranno sempre le indicazioni per dirvi dove proseguire. Comunque arriviamo in questo posto magico. Ci sono queste acque cristalline che vi faranno venir voglia di buttarvi, ma purtroppo ovviamente non è possibile. Ma nessuno ci vieta di sederci e di godere del paesaggio", commenta la TikToker.

"Proseguiamo sempre il percorso e vi dico che sarà molto molto piacevole perché per la maggior parte è all'ombra essendo così in basso e arriveremo anche a una cascata. Inoltre se amate farvi le foto qui ne usciranno delle belle. Dopo la cascata inizia la risalita a meno che non vogliate tornare indietro e uscire da dove siete entrati. Noi abbiamo preferito fare una strada nuova per poi sbucare nel centro storico di Caramanico Terme dove abbiamo fatto un buon aperitivo", conclude mostrando il borghetto.

