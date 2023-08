Piacenza, il parcheggio al centro commerciale è selvaggio ma geniale: "Ha vinto lui"

A Piacenza il caldo estivo sa essere insopportabile. Lo sa bene un automobilista, che si è recato presso un centro commerciale quasi vuoto. Approfittando del tanto spazio a disposizione, ha effettuato un parcheggio... da vedere e rivedere.

L'estate 2023 verrà ricordata come un'estate piena di colpi di scena dal punto di vista climatico e meteorologico. La seconda metà di luglio ha visto il Centro e il Sud soffrire per le temperature bollenti e sono stati stabiliti vari record storici di temperature massime; nelle stesse ore, il Nord ha avuto a che fare con temporali violentissimi. La prima decade di agosto è stata mite in gran parte d'Italia, ma la seconda si prospetta molto calda su tutta la penisola e anche al Settentrione si sfioreranno massime di 40 gradi.

Non ci saranno giornate da bollino nero come quelle vissute al Meridione tra il 15 e il 25 luglio e il caldo non durerà per settimane: secondo il colonnello Giuliacci entro fine mese arriverà un netto peggioramento. Come sa bene chi abita nella Pianura Piadana, in questo angolo d'Italia il caldo estivo sa essere asfissiante. In particolare in giornate poco ventose, la pianura più famosa del nostro paese diventa una cappa. Da questo punto di vista, Piacenza è una delle città più umide d'Italia, essendo proprio al centro. Da diversi giorni i temporali hanno abbandonato il Nord e l'alta pressione è tornata. Gradualmente stanno aumentando anche le temperature e sta tornando il caro e vecchio caldo afoso tipico della Pianura Piadana.

Piacenza, il parcheggio contro il caldo

Girando per Piacenza, si nota subito che è agosto. La città d'estate non offre molto e chi può va via. Qualcuno si sposta nella vicinissima Riviera Romagnola, altri scelgono spiagge italiane o straniere diverse da quelle non irresistibili della Romagna. Qualcuno è costretto a rimanere a casa e ad effettuare le spese quotidiane. In un centro commerciale piacentino si nota immediatamente che sono tutti in vacanza: i posti auto abbondano. E allora uno dei pochi clienti del magazzino effettua una piccola sosta selvaggia per accaparrarsi uno dei pochissimi angoli del parcheggio coperto (si fa per dire) dall'ombra.

Come scrive l'autore del post: "Ha vinto lui". Certo, pur di avere la copertura (parziale) dell'ombra, ha parcheggiato fuori dalle strisce ed è un comportamento sanzionabile, ma forse se il parcheggio è vuoto, è tollerabile un comportamento del genere. Soprattutto se è rimasto così per pochi minuti ed è andato via. Non sappiamo chi sia l'autore di questa sosta selvaggia, ma è sicuramente una persona che usa l'ingegno e che non sopporta la sensazione di entrare in un'auto infuocata. E quindi - ammettiamolo - è uno di noi.

