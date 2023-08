Previsioni meteo Italia, la profezia di Mario Giuliacci: "La fine dell'estate si avvicina", la data

Dopo un luglio bollente, agosto non è stato particolarmente caldo sull'Italia nella sua prima metà. Tuttavia, a partire da questa settimana, le temperature saliranno sensibilmente. Presto, però, arriverà un brusco stop all'estate, come spiega il colonnello Mario Giuliacci.

Quello del 2023 è stato il mese di luglio più caldo della storia. Da quando si registrano le temperature, infatti, mai si erano toccati valori così alti in tutto il mondo. La sempre rassicurante Onu, per bocca del suo segretario generale Antonio Gutierres, ha parlato di "fine dell'epoca del riscaldamento globale" e "inizio dell'era dell'ebollizione globale". Il clima che cambia ha scatenato dibattiti molti accesi, tra chi (la maggioranza degli esperti) sostiene che il pianeta si sta surriscaldando in maniera preoccupante e chi (una minoranza) sostiene che non c'è nulla di realmente anomalo nelle temperature di luglio 2023.

La buona notizia è che, in Italia, le prime due settimane di agosto non hanno fatto registrare temperature massime paragonabili a quelle della seconda metà di luglio. Le correnti atlantiche hanno portato caldo gradevole da Nord a Sud e qualche temporale sparso su tutta la penisola a inizio mese. Nella settimana corrente, avrà inizio quella che probabilmente sarà l'ultima ondata di calore vera e propria del 2023: soprattutto al Nord e al Centro, l'anticiclone africano farà arrivare le massime tra 35 e 40 gradi, mentre al Sud farà caldo, ma sarà più sopportabile. Tuttavia, questa situazione durerà solo alcuni giorni: il colonnello Mario Giuliacci ha fatto sapere che tra non molto potremo iniziare a parlare, davvero, di fine dell'estate.

La fine dell'estate non è lontana: la profezia di Mario Giuliacci

In un aggiornamento sul suo canale YouTube, Mario Giuliacci ha fatto sapere che: "Dal punto di vista climatico, l'estate dovrebbe finire il 31 agosto. In realtà, negli ultimi anni, l'estate ha allungato la sua calura fino a tutto settembre". Fatta questa premessa, cosa succederà nei prossimi giorni? "Un duro colpo all'estate potrà avvenire tra il 27 e il 31 agosto. Lo dicono tutti i principali modelli fisico-matematici e noi sposiamo questa possibilità. Cosa avverrà? L'anticiclone africano verrà spedito in Africa dall'arrivo di più fresche temporalesche correnti atlantiche, che interesseranno tutta l'Italia. Le temperature dovrebbero subire un crollo di 5-10 gradi, tra il 27 e il 31 agosto".

Ovviamente a settembre avremo nuovamente giornate soleggiate e calde, ma con ogni probabilità il vero caldo finirà attorno al 27 agosto. Insomma, stando alla profezia di Mario Giuliacci, la settimana di Ferragosto e quella successiva saranno caratterizzate da assenza di precipitazioni e temperature massime vicine ai 40 gradi al Nord e al Centro. Tra domenica 27 e lunedì 28 dovrebbe arrivare un notevole peggioramento, con temperature in picchiata verso il basso e ritorno delle piogge. Per conoscere la data esatta della "fine dell'estate", tuttavia, bisognerà attendere l'inizio della settimana prossima, quando i modelli matematici daranno informazioni ancora più precise, sebbene sia pressoché certo che negli ultimi cinque giorni di agosto cambierà tutto.

