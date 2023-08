Roma, un negozio mostra il cartello di ferie più onesto di sempre: "Il sabato chiusi perché.."

È appena iniziata la settimana di Ferragosto. Un numero altissimo di negozi, specialmente quelli lontani dai centri delle città, rimarrà chiuso fino a lunedì prossimo. Un'attività commerciale di Roma ha fatto sapere che per tutto il mese di agosto rimarrà chiusa di sabato. Il motivo? Il più banale del mondo.

Essendo la capitale d'Italia ed avendo un'estensione territoriale enorme, Roma ha bisogno di essere analizzata quartiere per quartiere. Ad agosto, infatti, gran parte delle attività commerciali del centro (e in particolare del centro storico) rimarranno aperte. Differente il discorso delle periferie: dato che molti romani sono in vacanza, lasciare aperti i negozi in questo periodo di inusuale calma conviene poco e quindi anche i negozianti si prendono qualche giorno di ferie.

I primi venti giorni di agosto sono, da sempre, quelli preferiti dagli italiani per partire. Il picco si registrerà il 15 agosto, in occasione del Ferragosto. Nella saggezza popolare esiste un detto, secondo cui Ferragosto è principio d'inverno. Ma è davvero così? Sicuramente dopo il cambiamento climatico, anche settembre e la prima parte di ottobre regalano tempo stabile, soleggiato e talvolta anche molto caldo quasi tutti i giorni. Ma, com'è noto, a settembre riaprono le scuole, le aziende programmano i piani di crescita per l'ultimo trimestre, ricominciano i principali programmi televisivi e si ha la sensazione di ritorno alla routine. Ecco perché agosto è il mese in cui ognuno cerca di godersi al massimo il proprio tempo libero.

A Roma ad agosto c'è chi chiude di sabato per questo motivo

Su Eccellenze Meridionali, in queste settimane, abbiamo spesso riportato di cartelli esilaranti di avvisi di ferie, come quello enigmatico comparso all'ingresso di una lavanderia. Oggi vi riportiamo un avviso di ferie che riguarda esclusivamente il sabato. Già, perché il proprietario di un negozio imprecisato di Roma ha fatto sapere che il sesto giorno della settimana è di riposo perché "fa caldo". Tutto vero. Notevole anche il fatto che abbia reso "perché" graficamente in "xché", come si faceva venti anni fa ai tempi degli SMS per evitare di sforare il limite di 160 caratteri.

Non poteva mancare qualche commento caustico da parte dei suoi concittadini. "Gli altri giorni invece fa freschetto", ribatte qualcuno. Roma sta vivendo l'ennesima estate positiva per quanto concerne le presenze turistiche. La novità del 2023 è che sempre meno gente va al mare. I prezzi sempre più alti per ombrelloni, lettini e cibo negli stabilimenti sono la causa principale della diminuizione di turisti sulle spiagge italiane. Nelle grandi città si hanno più cose da fare e al contempo si ha la possibilità di spendere meno, per chi non ha a disposizione grossi budget.

