Aprono la busta dell'insalata 'biologica' e trovano un animale (vivo) dentro: com'è andata a finire

Negli Stati Uniti, una famiglia ha acquistato una busta di insalata 'biologica', per scoprire che all'interno c'era un animale, clamorosamente ancora vivo. Dopo essersi consultati con diverse persone, hanno preso la più logica delle decisioni.

Nel periodo estivo, il consumo di frutta e verdura aumenta in tutto il mondo. Questi prodotti naturali fanno bene alla salute, aumentano l'apporto di nutrienti preziosi e sono più facili da digerire rispetto a cibi più processati. Negli ultimi anni, è aumentata la sensibilità attorno alla qualità dei prodotti: sempre più persone scelgono frutta e verdure che non siano state trattate con pesticidi. In generale, si preferiscono prodotti coltivati in spazi ristretti, dove l'attenzione al prodotto finale è sicuramente maggiore.

A volte, però, le sorprese possono essere sgradevoli, perfino in una busta d'insalata che costa di più rispetto alla media. Una famiglia residente a Southfield, città dello stato del Michigan, ha trovato una rana (ancora viva) all'interno della busta sigillata di insalata biologica che aveva acquistato al supemercato. Ironia della sorte? Sulla confezione c'è scritto "lavata tre volte". Ad accorgersi della sua presenza, è stata una bambina, che ha urlato: "Oddio, mamma! Una rana". La donna, per qualche istante, non ci ha creduto, poi si è arresa all'evidenza: c'era un piccolo esemplare nella busta. Amber Worrick non ha voluto mostrare il suo viso, ma ha rilasciato un'intervista a Fox 2 Detroit raccontando l'accaduto.

La rana nell'insalata

"Quando l'ho presa dallo scaffale, non l'ho sentita più pesante del normale. Non si è mossa. Non ci ho trovato nulla di strano, insomma. Quando siamo tornati a casa, se ne è accorta mia figlia. Per fortuna non l'abbiamo mangiata", ha dichiarato la donna all'emittente locale. Nel servizio del telegiornale, scopriamo anche qualche dettaglio in più sulla rana: è un esemplare nativo della California, detta 'Pacific Tree Frog'. Ecco uno screenshot del servizio di FOX 2 che mostra la rana all'interno della busta di insalata:

Stando al servizio di FOX 2, alcuni dipendenti del supermercato si sono occupati di liberare la rana e di portarla in un ambiente adatto a lei. La cliente ha ricevuto un rimborso totale dal supermercato, sebbene ai microfoni dell'emittente abbia ammesso di "aspettarsi qualcosa di più", per l'inconveniente creatole dal supemercato. L'azienda produttrice, in un comunicato stampa, ha fatto sapere che "farà di tutto affinché un episodio del genere non si ripeta mai più". Un ritrovamento bizzarro, che ha sicuramente dato una svolta a una normale giornata di agosto per la famiglia del Michigan, desiderosa di consumare un po' di insalata per combattere il caldo. "Non so come sia possibile, so solo che non volevo una rana nel mio piatto", ha concluso Amber Worrick.

