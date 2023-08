Donna dedica un tatuaggio al suo macellaio di fiducia: "Non sono pazza, vi spiego perché l'ho fatto"

Si può dedicare un tatuaggio al macellaio di fiducia? Ovviamente sì: non è vietato dalla legge. Più di una persona, però, lo troverebbe bizzarro. Una donna inglese lo ha fatto e sui social ha spiegato che "non è pazza" e che c'è "un motivo preciso" per cui lo ha fatto.

I tatuaggi sono un argomento di discussione piuttosto divisivo. Va detto che in molti stati del mondo occidentale, la percentuale di persone che hanno almeno un tatuaggio è altissima. L'Italia, ad esempio, è il paese più tatuato al mondo: da noi il 38% delle persone ha almeno un disegno permanente sulla propria pelle. Seguono Svezia e Stati Uniti, con percentuali quasi identiche, che oscillano attorno al 37%. Nel resto del mondo è diverso: un esempio è quello dei musulmani praticanti: per le leggi del Corano ogni modifica del proprio corpo è vietata, per cui quasi nessuno si tatua. In molti stati asiatici, Giappone e Corea del Sud in primis, questo tipo di arte non è ben visto per vari motivi.

Anche nel Regno Unito, il numero di persone che ha almeno un tattoo è altissimo. E non è solo un'usanza dei nati nel nuovo Millennio: anche quarantenni e cinquantenni li sfoggiano con orgoglio. Tra di loro c'è una donna di nome Julie Turner, che negli ultimi giorni sta facendo parlare l'Inghilterra intera. La donna, originaria di Leeds, ha infatti dedicato un tatuaggio al suo macellaio di fiducia. L'attività in questione si chiama 'Malcolm Michaels Quality Butchers' e si trova proprio a Leeds. Da quando le foto del tatuaggio sono diventate virali, Julie Turner ha ricevuto molti commenti di scherno. Ma lei è convintissima della sua scelta.

La donna che ha dedicato un tatuaggio al suo macellaio di fiducia

Julie Turner ha 52 anni, è sposata ed ha due figli. Prima di quello dedicato al macellaio, aveva un solo tatuaggio, con su scritto in inglese: "Amami per quello che sono". Di recente è stata in vacanza a Scarborough, località balneare poco lontana da Leeds. Qui ha visitato lo studio di un tatuatore per imprimere sulla propria pelle la scritta: "Malcolm Michaels Butchers No1" sulla parte superiore della coscia sinistra. La donna non è più giovanissima, quindi questo tattoo non è considerabile un lampo di follia dettato dalla giovane età. Il suo post è diventato virale sui social e la donna ha risposto ai tanti troll che l'hanno ridicolizzata.

"Ci vado tutti i giorni. Sono delle persone gentili e amichevoli. Mi fanno ridere e mi tengono compagnia. Ogni volta che entro, mettono una canzone dedicata a me, 'Me Julie' di Shaggy e Ali G". Tutto è iniziato quando, per scherzo, un dipendente le ha detto che la donna avrebbe dovuto farsi un tatuaggio in onore della sua macelleria. Lei ha eseguito pochi giorni dopo. "È il mio corpo, decido io cosa fare. I dipendenti del negozio si sono detti onorati che gli abbia dedicato un tatuaggio". Il co-propreitario Malcolm Leary ha dichiarato: "Me l'hanno detto sul gruppo Whatsapp dei dipendenti. Devo ammettere: ero scioccato, letteralmente. Conosco tantissime persone con tatuaggi, ma non avevo mai visto nessuno tatuarsi il nome della nostra attività. Sono onorato, è un tributo che non mi aspettavo di ricevere".

