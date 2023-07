Campania, ma quale mare! "Ecco il luogo perfetto per rinfrescarvi in estate vicino Benevento": la testimonianza virale di un'influencer

Campania, altro che mare. Il luogo ideale per rinfrescarsi è in montagna, in provincia di Benevento: ecco cosa consiglia una TikToker

La Campania è una regione situata nel sud Italia, famosa per la sua storia millenaria, la cultura ricca e le bellezze naturali. Essa offre una vasta gamma di attrazioni, tra cui alcune delle più iconiche e rinomate al mondo, come Pompei e Ercolano, due antiche città romane sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e magnificamente conservate nel tempo. Pompei è uno dei siti archeologici più famosi al mondo, mentre Ercolano offre una visione ben conservata della vita quotidiana romana.

Quando si parla di Campania è impossibile non citare la Costiera Amalfitana, conosciuta per i suoi panorami spettacolari, i pittoreschi borghi costieri e le strade panoramiche che si snodano tra le colline. Positano, Amalfi e Ravello sono alcuni dei luoghi più famosi della Costiera Amalfitana. Ovviamente la città più importante resta la vivace e caotica Napoli, famosa per la sua pizza autentica, il caffè espresso, il patrimonio storico e culturale e il Museo Archeologico Nazionale, che ospita una delle più importanti collezioni di reperti romani.

A completare il quadro delle attrazioni in Campania ci pensano Capri (isola rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato, le grotte marine, i giardini di Villa San Michele), Ischia (conosciuta per le sue sorgenti termali, i giardini esotici e i panorami panoramici), la Reggia di Caserta (maestoso palazzo reale costruito nel XVIII secolo) e Paestum (sito archeologico famoso per i suoi ben conservati templi greci, tra cui il Tempio di Nettuno e il Tempio di Cerere, che risalgono al VI e al V secolo a.C.). Ma dove si può fare un bel bagno fresco?

Campania, nemmeno il Cilento regala un'acqua del genere: dove andare a fare un bagno fresco secondo una TikToker

'In giro con Emmejey' è il nome utente di una TikToker che porta i suoi follower in giro per le principali attrazioni della Campania e non solo. In uno dei suoi ultimi video, dove li ha condotti? "Se siete alla ricerca di un posto in cui potervi rinfrescare durante queste calde giornate estive, allora vi consiglio un luogo meraviglioso al di fuori del caos della città. Si tratta delle gole di Caccaviola, a Cusano Mutri, in Provincia di Benevento. Inserendo sul navigatore questo luogo, vi porterà proprio qui. Intraprendete una stradina e immergetevi nelle gole", spiega l'influencer.

E continua: "Si tratta di una valle nata dall'erosione e dalla forza dell'acqua del fiume Titerno. Normalmente in queste gole è possibile fare una serie di escursioni organizzate, ma attualmente sono sospese. E così noi ci siamo avventurati da soli, abbiamo scavalcato quest'enorme roccia e ci siamo trovati davanti a una grande piscina naturale. L'acqua è freddissima e il posto è molto fresco grazie alle numerose zone d'ombra".

