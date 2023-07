Toscana, "Il borgo più bello non è Bagno Vignoni!": due TikToker consigliano un luogo splendido, ma poco conosciuto vicino Siena

Toscana, il borgo consigliato da questi due TikToker non è Bagno Vignoni! È davvero meraviglioso: ecco come si chiama e come arrivarci

La Toscana è una regione italiana famosa per la sua bellezza e il suo patrimonio culturale. Tra i paesaggi di colline, vigneti, uliveti e città d'arte, essa è disseminata di borghi incantevoli che sembrano usciti da una cartolina. Tra i più belli c'è San Gimignano, conosciuto come "la Manhattan del Medioevo" per le sue numerose torri, il centro storico ben conservato e le viste panoramiche rendono questo posto una dei più visitati della regione. Famosissimo è anche Montepulciano che offre scorci panoramici, strade lastricate e numerose cantine dove degustare i pregiati vini.

Pienza è un altro borgo celebre per il suo design rinascimentale e architettonico. Fu progettato come "città ideale" dal Papa Pio II e offre magnifiche vedute sulla Val d'Orcia. C'è poi Montalcino, conosciuto per il vino Brunello e situato in una posizione panoramica sulla campagna toscana. Le sue mura medievali e le strade acciottolate rendono ancora maggiore il suo fascino. Anche Cortona offre viste spettacolari sulla Val di Chiana e ha un caratteristico centro storico con stradine acciottolate e antiche mura, mentre Volterra con le sue mura etrusche e regala una storia ricca e un'atmosfera affascinante. È anche conosciuto per la lavorazione dell'alabastro e per essere stato il set di uno dei film della saga di Twilight.

Certaldo, caratterizzato da case in stile medievale e da una suggestiva architettura, è un altro borgo amatissimo anche in quanto città natale di Giovanni Boccaccio, autore del Decameron. Buonconvento (con il suo ambiente tranquillo e autentico, un bel centro storico e mura medievali ben conservate), Radda in Chianti (circondato da vigneti e uliveti), e Vinci (città natale di Leonardo) completano il quadro dei principali borghi pittoreschi e affascinanti che la Toscana ha da offrire. Ognuno di essi ha il suo fascino unico e offre ai visitatori un'esperienza indimenticabile nel cuore della splendida regione toscana.

Toscana, due TikToker consigliano un borgo che forse non conosci: "Non è neanche San Quirico o Radicofani"

I due TikToker Andreea e Luca si occupano di portare i loro follower in giro per la Toscana come sottolinea il loro nome utente sul social cinese: @borghitoscana. Proprio pochi giorni fa, la coppia ha pubblicato un filmato spettacolare mostrando immagini fantastiche e scrivendo queste parole in sovra-impressione: "Siamo in un borgo splendido in Val d'Orcia. No, non siamo a Pienza, San Quirico o Bagno Vignoni. Siamo un po' più in alto. No, non è Radicofani e nemmeno Vignoni Alto. Ma da quest'ultimo possiamo vedere questo borgo. Siamo a Castiglione d'Orcia (Siena)".

Castiglione d'Orcia è un delizioso borgo situato nella Val d'Orcia ed è noto per la sua posizione panoramica e le sue splendide vedute sulla campagna toscana. Il centro storico è un dedalo di stradine acciottolate, archi e case di pietra, che conservano intatto il fascino medievale. Camminando tra le strade, si possono scoprire angoli suggestivi e scorci panoramici mozzafiato. Qui si trova poi la Rocca di Tentennano, una imponente fortezza medievale situata sulla sommità di un colle, appena fuori dal borgo. È uno dei punti di riferimento più iconici del luogo ed è possibile raggiungerla con una breve ma piacevole camminata.

LEGGI ANCHE: "Polignano a Mare? Sì, ma non andate alle solite spiagge: ce ne sono due segrete e bellissime"