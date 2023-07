"Polignano a Mare? Sì, ma non andate alle solite spiagge: ce ne sono due segrete e bellissime"

Polignano a Mare è una bellissima località di mare, con spiagge mozzafiato: due spiagge in particolare sono meravigliose anche se molti non le conoscono

Polignano a Mare è una pittoresca cittadina costiera situata nella regione italiana della Puglia, precisamente sulla costa adriatica. Conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato, l'atmosfera affascinante e le sue acque cristalline, la località è una meta popolare per i visitatori che vogliono vivere l'autentica esperienza della Puglia. Alcune delle principali attrazioni qui comprendono diverse spiagge e calette affascinanti, dove i visitatori possono rilassarsi, prendere il sole e godersi il mare turchese. Lama Monachile, Cala Paura e Cala Porto sono le rive più ambite.

Anche il centro storico di Polignano a Mare è particolare: trattasi di un labirinto di stradine acciottolate, archi e case bianche. È un luogo incantevole da esplorare a piedi, con molti caffè, ristoranti e negozi caratteristici. Una delle attrazioni più famose di questa città pugliese è però la Grotta Palazzese, una grotta naturale situata lungo la scogliera, dove è stato costruito un ristorante affacciato sul mare. È un luogo unico per una cena romantica con una vista spettacolare. Per gli amanti della musica è d'obbligo fare una foto poi alla Statua di Domenico Modugno. Infatti, Polignano a Mare ha dato i natali al cantante e attore italiano celebre per la canzone "Volare" e una statua in suo onore si trova lungo la passeggiata panoramica della città.

Il Ponte Lama Monachile, tutto in pietra, Piazza Vittorio Emanuele II e il Museo Pino Pascali dedicato all'arte contemporanea rappresentano altri luoghi di interesse di Polignano a Mare, una perla della Puglia, con la sua autentica atmosfera mediterranea e il suo fascino unico. I visitatori possono esplorare le sue bellezze naturali, gustare la deliziosa cucina pugliese e godersi il dolce ritmo di vita della costa adriatica. Ma sapete che ci sono anche luoghi meno affollati per apprezzare il posto ancor di più?

Polignano a Mare, arriva la testimonianza di una TikToker: "Esistono due spiagge segrete, vi spiego come arrivarci"

La TikToker di viaggi Rebecca, noto sul social cinese come @aroundwithrebecca ha raccontato di essere stata a Polignano a Mare in due spiagge segrete, illustrandole in un video che subito ha fatto il pieno di like e commenti. Curiosi di conoscere questi posti che probabilmente non avete ancora avuto occasione di vedere?

"La prima spiaggia è Cala Portalga dove il tempo sembra essersi fermato. Qui potrai scambiare libri all'interno di una barchetta, abbronzarti sugli scogli e fare il bagno in un mare cristallino", inizia a raccontare l'influencer mostrando un posto a dir poco paradisiaco. "La seconda è la spiaggia San Vito, con la sua abbazia. Da qui partono i giri in barca per le grotte di Polignano", conclude, facendo vedere tutto il tragitto da lei fatto sulle imbarcazioni (dai commenti apprendiamo che le ha prenotata grazie ad Airbnb Experiences).

LEGGI ANCHE: Calabria, non solo Tropea! "Vicino Catanzaro c'è una montagna che ospita un albero speciale": la testimonianza di un TikToker