"Un matrimonio da ricordare!", un calabrone vola nell'abito della sposa: la soluzione del futuro marito è semplicemente perfetta

Una sposa ha avuto un matrimonio 'iconico', per certi versi: un calabrone è volato nel suo vestito. Ecco come lo sposo ha risolto tutto

Malgrado tutti desideriamo che le nostre nozze siano perfette, non possiamo prevedere il futuro e tutto può accadere. Quello che è successo a questa sposa, ad esempio, avrebbe traumatizzato il 90% delle donne. All'interno di un video pubblicato su TikTok dall'utente @frassetto_films, un calabrone è volato in maniera del tutto inaspettata nell'abito bianco della regina della festa proprio mentre doveva pronunciare il fatidico sì. Un segno del destino? Chi può dirlo, fatto sta che alla fine è lo sposo che ha gestito tutta la situazione.

Haley sta recitando le classiche frasi di rito per sposarsi quando inizia ad agitare la parte posteriore del suo abito. Prova a sdrammatizzare il tutto nervosamente, poi sussurra qualcosa ad Austin, il suo futuro sposo, indirizzando lui anche uno sguardo di profondo disagio. Alla fine - ma solo per qualche attimo, le nozze vengono sospese perché la testimone di Haley si rende conto che un calabrone è entrato nell'abito della sposa. Austin tenta insieme alla damigella di sbottonare l'abito e contemporaneamente di non far avere una crisi di nervi alla donna: "Beh, una luna di miele anticipata. Non guardare Austin, non è ancora il momento".

Austin prova a placare sua moglie mentre il calabrone scende nel suo vestito, poi si arma di estremo coraggio e a mani nude raccoglie l'insetto dalla schiena della compagna e lo getta via, salvando la situazione. Haley, più tranquilla, non può far altro che esclamare: "Questo matrimonio è da ricordare". Ovviamente, il video ha ottenuto moltissimi mi piace e commenti, tra i quali una pioggia di "Hai sposato quello giusto, ha afferrato il calabrone a mani nude solo per te".

Qualcun altro evidenzia come Austin conosca lo spirito di sacrificio dal momento che pur di non far soffrire la moglie ha rischiato di farsi male con una puntura del calabrone. In tanti hanno poi ammesso che non sarebbero stati così calmi al posto di Haley e si sarebbero strappati via i vestiti stile Hulk. In effetti, dare torto a questi ultimi ci risulta veramente difficile. "Sarei svenuto", ha postato qualcun altro, mentre un'altra persona ha dichiarato, "Mio Dio, sarei andata fuori di testa".

La verità è che dopo la diffusione di questo video molti hanno ripensato all'idea di celebrare un matrimonio all'aperto: meglio forse una bella chiesa al chiuso. Scherzi a parte, la calma è stata probabilmente la virtù che ha impedito alla nostra sposa di essere punta.

