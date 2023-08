"Tradisco sempre il mio fidanzato quando in vacanza e vi spiego perché", la confessione di una donna

Una donna ha confessato di tradire "sistematicamente" il suo fidanzato, ma solo quando è in vacanza. A suo avviso, quest'abitudine ha una logica ed ha spiegato perché, nella sua città, non lo farebbe mai.

Quando siamo in vacanza, siamo tutti più spensierati (o cerchiamo di esserlo). Per qualche giorno, quantomeno, non pensiamo al lavoro, ai problemi casalinghi e in generale cerchiamo di essere più rilassati. Molte persone vanno in vacanza nella speranza di fare nuove conoscenze, che durino una sera o più a lungo. D'altronde la cultura popolare ce lo insegna. Quante volte abbiamo sentito: "Quello che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas". Perché dovrebbe essere diverso in altre località turistiche?

Una donna, il cui nome di fantasia è Georgie, ha inviato una lettera al tabloid 'The Mirror' in cui spiega, per l'appunto, perché lei tradisce il fidanzato solo quando è in vacanza all'estero. "L'ho tradito molte volte all'estero. Non è successo in ogni singola vacanza, ma direi molto spesso". La sua abitudine è iniziata intorno ai 25 anni, quando si era appena fidanzata: "Ero in vacanza in Grecia con le mie amiche, abbiamo fatto amicizia con un gruppo di persone e bevuto tanto. Tra loro c'era un ragazzo e siamo andati a letto un paio di volte. Ci penso ancora a quella vacanza...".

Tradire il fidanzato solo in vacanza

Poi precisa: "Non sempre sono andata a letto con gli uomini che ho conosciuto. A volte ci siamo limitati a baciarci o cose del genere". E soprattutto: "Quando ho queste avventure, non dico mai il mio vero nome, né tanto meno do il mio numero di telefono. Oggi non sono in contatto con nessuna delle persone con cui ho avuto un'avventura in vacanza. Anche perché spesso erano fidanzati a loro volta e non avrebbero interesse a parlarne". Ma perché l'ottima Georgie tradisce il suo fidanzato quando è in vacanza e non quando si trova nella sua città (in Scozia)?

"Preciso: non sono sposata, ma presto vorrei farlo. Sono fidanzata da cinque anni e felice del mio partner. Perché lo tradisco? Credo c'entri l'energia. All'estero è come se mi trasformassi in un'altra persona. Mi sento più sicura e la voglia di avere esperienze carnali aumenta incredibilmente in vacanza. Mi piace anche rivivere situazioni di quando ero giovanissima e provare la stesse sensazioni. Ho un gruppo di amiche e siamo tutte attraenti, le opportunità non ci mancano. Lo faccio solo all'estero perché è praticamente impossibile che mi scoprano. Per me si tratta di scappatelle, non gli do alcun peso perché non c'è sentimento. Credo di non fare nulla di sbagliato". Alla fine della sua ammissione, Georgie precisa: "Credo che il mio partner non mi tradirebbe mai, nemmeno per una scappatella. Se sapesse cosa faccio, ci rimarrebbe malissimo. Sono certa che non lo scoprirà mai, quindi credo sia anche inutile parlarne".

LEGGI ANCHE: "Il mio fidanzato ha fatto il test del DNA e da quel giorno la nostra relazione è praticamente finita"